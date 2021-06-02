人民网约翰内斯堡6月1日电 （闫韫明、彭毅、杨杰）国际六一儿童节当天，中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队专程来到布卡武SOS儿童村看望慰问那里的孤儿，为他们带去了各类爱心物资，同时，医疗分队的医护人员们还为那里的孩子们进行了医疗救助。

一到儿童村，分队官兵们就将礼物卸车后分发给儿童村的孩子，还为一名患有眼疾的孩子进行了检查，叮嘱他们前往医院做进一步的检查和针对性治疗。分队还在儿童村工作人员的陪同下，参观了儿童村的教室、足球场、校园等场所，听取了工作人员对儿童村历史现状的介绍。

医疗分队队长表示，看望慰问这里的孩子，是维和部队多年以来的传统，在一年的维和期间中，通过爱心捐赠、医疗援助、互动交流等形式，传递和平友善，传播中国文化，致力于为儿童村的孩子们创造一个更加美好的未来。

刚果（金）布卡武SOS儿童村工作人员马修表示，很多年来，维和医疗分队一直坚持前来看望这里的孩子，所以这不仅仅是中国和刚果（金）之间的传统友谊，也是联刚稳定团中国二级医院和SOS儿童村的友谊，尽管面临新冠肺炎疫情，维和医疗分队还是再一次来到这里给儿童村带来了帮助。

据悉，刚果（金）布卡武市SOS儿童村成立于1989年，是刚果（金）最早建立的孤儿收养慈善机构，收养了一百多名因战乱、疾病和饥饿失去父母或被遗弃的孤儿。自2005年中国赴刚果（金）维和医疗分队从金杜任务区调整到达布卡武任务区以来，已历经16年，维和分队在布卡武先后换了21批，中国维和医疗分队一直将援助SOS儿童村作为维和任务的一部分，这份炽热爱心像接力棒一样传递从未中断。

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