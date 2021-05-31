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瑞典国防大臣：无法接受亲密盟友间的监听行为

2021年05月31日21:15 | 来源：新华社
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　　新华社斯德哥尔摩5月31日电（记者和苗）瑞典国防大臣胡尔特奎斯特5月30日晚回应美国通过丹麦监听盟国领导人一事时说，瑞典无法接受亲密盟友之间如此监听行为，这是一个“原则问题”。

　　胡尔特奎斯特当晚对瑞典电视台说，瑞典在得知此事后，立即联系了丹麦，并与德国、法国和美国进行接洽，瑞典需要了解有关此事的“全面信息”。该事件是对瑞典“政治人物的间谍活动”。

　　瑞典外交大臣林德5月31日对瑞典电视台表示，她将持续关注此事，瑞典政府“目前的首要任务是弄清楚监听事件究竟发生了什么”。

　　瑞典国会议员霍尔姆对监听事件予以严厉批评。他5月31日在接受瑞典电视台专访时表示，监听事件“太离谱，令人非常生气”。他说：“我们需要知道是谁在什么时间以何种方式被监听，发生这样的事情令人感到震惊，感觉像回到冷战时期。”

　　丹麦广播公司30日推出特别报道，揭露美国国家安全局通过丹麦国防情报局接入丹麦互联网获取原始数据，以监听目标国家领导人，如德国总理默克尔以及法国、瑞典、挪威等盟国领导人。

(责编：高歌、杨牧)

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