新华社明斯克5月31日电 白俄罗斯通讯社5月31日报道说，针对爱尔兰瑞安航空公司客机日前紧急降落白俄罗斯后欧洲多国称白方做法为国家恐怖行为，白俄罗斯外交部长马克伊表示，这是欧盟国家有明确目的的行动。

马克伊日前在接受俄罗斯《生意人报》采访时表示，欧盟想将白俄罗斯描绘成“流氓国家”，以便放开手脚对其进行全面扼杀。

他说，西方国家有时候会利用普通事件制造带有政治动机的混乱，这是白俄罗斯不能接受的。

谈到西方国家对白俄罗斯的制裁问题，马克伊强调说，欧盟和美国借口人权问题对其他国家实施制裁，此类措施涉及被制裁国家的经济并影响民众福利。白俄罗斯认真对待西方对白一些敏感领域实施第四轮制裁的声明，白方将采取相关反制措施。他说，白方不希望局势进一步升级，但面对西方制裁，白俄罗斯会捍卫国家独立和主权。

据白俄罗斯媒体报道，爱尔兰瑞安航空公司一架客机23日因炸弹威胁紧急降落在明斯克国际机场。但有西方媒体报道，白方称客机上可能有炸弹并派遣战机“逼迫”客机在明斯克降落，继而逮捕了乘坐这架飞机的支持白反对派的白俄罗斯记者罗曼·普罗塔谢维奇。

欧盟对这一事件反应强烈。欧盟27个成员国领导人24日发表声明，强烈谴责白俄罗斯迫使飞越其领空的航班迫降并抓捕机上乘客的做法，表示将采取必要措施禁止白俄罗斯航班飞越欧盟领空。连日来白航空公司不得不取消前往十多个欧洲国家几十条航线的飞行。

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