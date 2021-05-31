新华社哥本哈根5月31日电（国际观察）美又陷“窃听风云” 欧洲盟友再寒心

新华社记者林晶

丹麦媒体日前爆料，美国国家安全局利用同丹麦情报部门的合作关系，监听包括德国总理默克尔在内的欧洲盟国领导人和高级官员。此事令欧洲舆论一片哗然。

分析人士指出，素以“网络安全卫士”自居的美国屡屡爆出监听欧洲盟友的丑闻，使跨大西洋关系不断遭受重击，双方之间互信削弱、裂痕更深。

利用盟友监听盟友

丹麦地处北欧咽喉要道，南与德国接壤，北与挪威、瑞典隔海相望。连接荷兰、英国、挪威、瑞典、德国的海底电缆有多个关键登陆站建在丹麦境内。

丹麦广播公司与瑞典、挪威、德国和法国的媒体合作，在针对丹麦国防情报局2012年至2014年工作的一份秘密内部调查报告中，发现了“惊人的结果”。

这个代号为“邓哈默行动”的内部调查报告于2015年完成，其得出的一个重要结论是：美国国家安全局通过与丹麦国防情报局合作，有目的地接入丹麦互联网以获取数据，从而能够监听目标国家高层官员，其中包括德国总理默克尔，现任德国总统、当时担任德国外长的施泰因迈尔，当时的德国社民党总理候选人施泰因布吕克，以及法国、瑞典、挪威等国领导人。

据报道，美国国家安全局利用盟友监听盟友，监听范围非常广泛，不仅截获手机短信和电话内容，还能获取互联网上的搜索内容、聊天信息等。

“这是一桩政治丑闻”

针对这一报道，丹麦国防大臣布拉姆森在给丹麦广播公司的一封电子邮件中回应说，对亲密盟友进行系统性窃听是不可接受的。

挪威和瑞典政府也要求丹麦政府立即对相关报道作出回应。瑞典国防大臣胡尔特奎斯特表示，希望了解事件的全部信息。挪威国防大臣巴克－延森称，将“严肃对待”这一事件。

“友好国家的情报部门，真的在截获、监听其他国家高级官员的信息，这太荒唐了，”施泰因布吕克对德国媒体说，“我认为这是一桩政治丑闻。”

法国负责欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳在接受法国新闻台采访时表示，此事如获证实，其性质“极其严重”。

德国联邦议院负责调查此前美国监听事件的委员会负责人帕特里克·森斯堡在接受媒体采访时说，情报部门背后的驱动力“不是友谊，也不是道德伦理，而是对利益的追逐”。

我行我素的“窃听帝国”

素以“网络安全卫士”自居的美国，实际上一直在对欧洲盟友大搞间谍活动。

2013年，美国前防务承包商雇员斯诺登通过媒体揭露美国政府广泛监听国内外电话及互联网通信，在国际上引发轩然大波。默克尔的手机也在美情报机构监听范围之内。这位德国总理给时任美国总统奥巴马打电话，称这是“严重背弃信任”之举。

此后，“维基揭秘”网站又在2015年爆料，美国国家安全局先后监听过法国三位总统希拉克、萨科齐和奥朗德，获取了关于他们施政的一些重要情报。

近年来，美国这个“窃听帝国”的真实面目进一步暴露。2020年8月，丹麦媒体报道说，美国国家安全局通过丹麦国防情报局可自由获取包括丹麦公民隐私信息在内的互联网原始数据。11月，丹麦媒体报道称，美国曾对丹麦政府及其防务产业以及其他欧洲防务承包商展开间谍活动，以获取相关国家战机采购计划的信息。

分析人士指出，最新曝光的丑闻再次暴露了美国我行我素持续监听欧洲盟友以维护自身利益的霸权主义心态。这将令美欧修复关系的努力面临新挑战，“美国优先”政策给跨大西洋关系留下的深深裂痕将愈加难以弥合。

(责编：袁勃、牛镛)