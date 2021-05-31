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“欧盟正掉入陷阱”，华莱士：美国在欧盟和中俄间挑拨是为让欧盟更依赖美国

2021年05月31日17:34 | 来源：环球网
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【环球网报道 记者 王心怡】“可悲的是，弱小的欧盟正在掉入（陷阱）......”当地时间5月29日，欧洲议会议员米克·华莱士在其官方推特账号上发布一段自己在议会发言视频。华莱士在发言时认为，美国在欧盟、中国和俄罗斯之间挑拨离间不仅仅是为了孤立中俄，也是试图让欧盟更加依赖美国，而欧盟正在掉入这个陷阱。

据其发言视频显示，华莱士当日讲话以欧盟与俄罗斯关系为主。其在一开始提到欧洲议会所提交的关于欧盟与俄罗斯关系发展走向的报告书草稿。

他认为，有些人根本不想让俄罗斯和欧盟有任何关系，他们不相信外交或者和平，这是纯粹的升级（态势）和好战，充满了毫无根据的假设，并且脱离现实，“欧盟发布这样的决议和报告，怎么能被认真对待呢。其中一些，比如制裁条款，是在违反国际法。联合国有关不干涉其他主权国家的原则也完全被丢弃了......这份文件像一份要政权更迭的文件”。

华莱士说，你们说俄罗斯干涉(美国大选），那（美国）大西洋理事会和民主基金会在“鼓吹宣传”美国利益，那是不是美国干涉（其他国家）呢？

“这么多年来，尽管已经向戈尔巴乔夫作出承诺，但美国和北约却一直在侵犯俄罗斯的边境，你怎么能说俄罗斯比美国更有侵略性呢？俄罗斯并没有侵入美国的边境，”华莱士反驳道。

视频最后，华莱士还提到了中国，“美国在欧盟、中国和俄罗斯之间挑拨离间不仅仅是为了孤立中俄，也是试图让欧盟更加依赖美国。”

华莱士在推特上分享这一视频时还写道，“可悲的是，弱小的欧盟正在掉入（陷阱）。”

对此，有网友评论称，许多东欧国家盲目追随美国，牺牲了自己的欧盟身份，变成了美国的附属。

“你是对的…不幸的是，许多东欧国家盲目追随美国的言论，牺牲了自己的欧盟身份……他们应该更好地去了解….”

“欧盟正落入美国的圈套，成为附庸。”

“在过去几年里，美国也严重损害了澳大利亚和中国的关系。中国才不是对太平洋地区和平的最大威胁，正如美国希望所有人相信的那样，美国才是拥有这一头衔的国家。”

“美国花了234年的时间在战争中，杀死了数百万人，并且美国仍然迫使欧洲国家对中国、俄罗斯、巴基斯坦、土耳其、伊朗、朝鲜和他们的盟友发动新冷战。美国这种阴暗心态令人心碎。”

(责编：高歌、杨牧)

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