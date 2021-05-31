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南非总统拉马福萨宣布将全国封锁等级升至二级

2021年05月31日16:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡5月30日电（刘畅） 南非总统拉马福萨发表全国演说，就近期的疫情情况进行说明，并将全国封锁等级上调至二级。

拉马福萨总统表示，近期，南非新冠确认病例激增是由于人们违反卫生规定导致，聚会数量增加是主要原因。他还提到，第三波疫情高峰的严重程度很大程度上取决于人与人的直接接触量，“病毒不会自己四处溜达，它是依靠人与人的接触来传播的”。

拉马福萨在讲话中公布，自5月31日起，南非全国实行二级封锁，其中规定变更包括：非必要行业需在22点闭店；宵禁时间改为23点至次日4点；室内聚会人数上限为100人，户外聚会上限为250人，或容纳量的50%以下；宵禁期间禁止销售酒精类饮品。

此外，拉马福萨还督促市民在公共场所必须佩戴口罩，并避免非必要的旅行和聚会。公共场所的管理人员有责任确保进入设施内的人员必须佩戴口罩、保持社交距离。

拉马福萨还在讲话中提到，目前已经开设400余个疫苗中心，南非政府已经获得足够的疫苗为南非的所有成年人接种。他还介绍预计今晚将有60万剂辉瑞疫苗抵达，且中国和俄罗斯疫苗也已经进入安全审核流程中。

拉马福萨最后再次提醒市民，立即行动、共同行动、避免聚会、戴口罩和消毒双手对于抗击疫情至关重要。

(责编：燕勐、常红)

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