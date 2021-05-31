新华社莫斯科5月31日电 （国际观察）客机事件强化俄白同盟关系

新华社记者鲁金博

俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科日前在俄海滨城市索契会晤，讨论爱尔兰瑞安航空公司一架客机在白境内紧急降落事件及俄白双边合作等问题。

分析人士认为，在白俄罗斯因客机事件与西方关系进一步恶化的背景下，俄白元首共同商讨应对方案及两国关系发展问题，展现了双方的团结，表明西方的压力只会让俄白同盟关系更加牢固。

俄方力挺

会谈中，卢卡申科向普京介绍了瑞安航空客机在白紧急降落的情况，表示西方国家对白俄罗斯航空公司的制裁令人难以理解。普京对卢卡申科表示支持，并称西方国家对此事的反应是“一次情绪爆发”。

白俄罗斯国家广播电视公司报道说，两国总统在包括客机事件及西方国家反应等大多数问题上立场相同。

据白媒体报道，瑞安航空公司一架客机5月23日因炸弹威胁紧急降落在明斯克国际机场。西方媒体说，白方称客机上可能有炸弹并派遣战机“逼迫”客机在明斯克降落，继而逮捕了机上支持白反对派的白俄罗斯记者罗曼·普罗塔谢维奇。欧盟27个成员国领导人5月24日发表声明，强烈谴责白俄罗斯的做法，表示将采取必要措施禁止白航班飞越欧盟国家领空。

英国等国还把矛头指向俄罗斯，指责俄方在幕后参与或者至少默许此事。俄总统新闻秘书佩斯科夫认为，“恐俄强迫症”令西方无法清醒地评估状况，执意要在一切问题上指责俄罗斯。

针对西方对白俄罗斯航空公司的飞行禁令，俄白总统同意增加该公司在俄罗斯城市间的航班，以缓解其运营压力。俄联邦航空运输局5月28日发表声明说，已告知各航空公司，从欧盟国家飞往俄罗斯的航班如果因近期政治风波而绕飞白俄罗斯领空，俄方可能需要更长时间来审批。

此外，普京还同意向白方提供第二批5亿美元贷款。佩斯科夫5月29日表示，白方将在今年6月底前收到这笔贷款。这是去年9月俄承诺向白提供的15亿美元贷款的一部分，白方已在去年10月获得第一批5亿美元贷款。

面对西方不断加大的压力，俄白越来越体会到两国之间是一种唇齿相依的关系。在俄乌关系彻底破裂的情况下，白俄罗斯成为俄在东欧唯一可靠的盟友和战略屏障。俄政治分析人士普雷格曼说，白俄罗斯的稳定问题是影响俄罗斯安全的重要因素。

巩固同盟

分析人士认为，多年来，白俄罗斯处在西方与俄罗斯地缘政治博弈的夹缝中，在与俄保持密切关系的同时，也试图与西方国家发展关系，以实现国家利益最大化。但去年白总统选举在国内引发大规模抗议，欧美国家力挺白反对派，导致白与西方关系恶化。与此同时，俄方向白政府提供有力支持，使俄白关系变得更为紧密。

前不久，俄白两国安全部门还联手挫败一起试图推翻白政府并刺杀卢卡申科的政变图谋，再加上俄方在此次客机事件后力挺白方，这些因素叠加，意味着俄白同盟将更加牢固。

值得关注的是，俄方一直希望能与白方进一步融合，实现真正意义上的一体化。在俄方看来，最近这一系列事件以及西方对俄白不断加大的压力似乎给两国一体化进程提供更多动力。

俄罗斯国家杜马独联体事务委员会第一副主席沃多拉茨基认为，俄白总统会谈结果说明，俄罗斯在困难的形势下不会放弃白俄罗斯，当前需要尽快落实俄白一体化路线图。

白俄罗斯评论人士阿列克谢·比泽曼特说，西方国家试图利用客机紧急降落一事向白施加压力，甚至想破坏俄白关系。在此情况下，两国加强深度一体化的必要性越发凸显。

不过，卢卡申科在访俄前表示，俄罗斯是白俄罗斯的兄弟国家，两个独立的主权国家能够建立强大的相互关系和统一体系。俄罗斯不需要自找麻烦将白俄罗斯纳入俄版图，因为这会招致西方国家的制裁。（参与记者：魏忠杰、李佳、孙萍）

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