新华社平壤5月31日电（记者洪可润 江亚平）朝中社5月31日播发评论员文章，批评美国解除对韩国研发和使用导弹的限制，认为取消对韩国拥有导弹弹头的重量和导弹射程的限制，“是明知故犯的敌对行为”。

文章说，美国一方面对朝鲜的自卫措施贴上违反联合国“决议”的标签，一方面又对韩国赋予不受限制的导弹开发权。这是“美国一直不变的对朝敌视政策的集中表现，同时也是美国厚颜无耻的双重做法的活生生的铁证”。

文章说，“美国企图在朝鲜半岛和周边地区造成不对称的不平衡来打压朝鲜，是进一步激化处于停战状态的朝鲜半岛复杂尖锐的不稳定状态的严重失误”。美国放松韩国导弹“枷锁”的目的是“试图在朝鲜半岛和周边地区进一步激化军备竞赛来阻碍朝鲜的发展”。朝鲜将本着以强对强、以善对善的原则同美国打交道。

韩国总统文在寅本月对美国进行了为期4天的正式访问。访问期间，双方就废除韩美导弹指南达成共识。分析人士表示，这等于美国允许韩国借助美方技术研发和拥有各种射程和重量的导弹。

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