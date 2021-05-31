人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

朝鲜批评美国取消对韩国研发和使用导弹的限制

2021年05月31日14:40 | 来源：新华社
小字号

新华社平壤5月31日电（记者洪可润 江亚平）朝中社5月31日播发评论员文章，批评美国解除对韩国研发和使用导弹的限制，认为取消对韩国拥有导弹弹头的重量和导弹射程的限制，“是明知故犯的敌对行为”。

文章说，美国一方面对朝鲜的自卫措施贴上违反联合国“决议”的标签，一方面又对韩国赋予不受限制的导弹开发权。这是“美国一直不变的对朝敌视政策的集中表现，同时也是美国厚颜无耻的双重做法的活生生的铁证”。

文章说，“美国企图在朝鲜半岛和周边地区造成不对称的不平衡来打压朝鲜，是进一步激化处于停战状态的朝鲜半岛复杂尖锐的不稳定状态的严重失误”。美国放松韩国导弹“枷锁”的目的是“试图在朝鲜半岛和周边地区进一步激化军备竞赛来阻碍朝鲜的发展”。朝鲜将本着以强对强、以善对善的原则同美国打交道。

韩国总统文在寅本月对美国进行了为期4天的正式访问。访问期间，双方就废除韩美导弹指南达成共识。分析人士表示，这等于美国允许韩国借助美方技术研发和拥有各种射程和重量的导弹。

(责编：于洋、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部