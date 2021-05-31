中国驻韩国大使馆教育参赞力洪（左）为获得大使奖的选手颁奖。韩中文化友好协会供图

人民网首尔5月31日电 （记者马菲）“多彩辽宁”第17届中韩缘——中国文化大赛颁奖典礼于28日在首尔举行。

中国驻韩国大使馆大使邢海明、中国人民政治协商会议辽宁省委员会副主席高科、中国人民对外友好协会会长林松添在线上致贺词，中国驻韩国大使馆教育参赞力洪、韩中文化友好协会会长曲欢现场出席颁奖典礼。

本届大赛分为中文演讲、表演、中国常识竞赛三个板块。来自韩国全境9个省道、1个特别自治市及海外居住的百余组选手报名参加本届大赛。经过激烈的预选赛角逐，最终36组选手于5月22日在线上进行了总决赛，共评选出22组优胜选手。

中华缘大赛由韩中文化友好协会发起，于今年正式更名为“中韩缘——中国文化大赛”。 大赛每年一个文化主题剖析，每届一个地域深度挖掘。通过中文演讲、表演、中国常识竞赛的方式，拓展并考察选手对中国文化的了解。今年的大赛由驻韩中国大使馆、中国人民对外友好协会共同主办，辽宁省人民对外友好协会承办。

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