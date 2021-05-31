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乐高集团、乐高基金会携手联合国儿童基金会——

为中国欠发达地区儿童提供早期发展支持

2021年05月31日14:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月31日电 （记者俞懿春）丹麦玩具制造商乐高集团、乐高基金会和联合国儿童基金会日前宣布，将在中国欠发达地区开展合作，为处于早期发展阶段的儿童带来从玩乐中学习和发展的机会。这项为期三年的合作拟投入约250万美元，覆盖甘肃、贵州、内蒙古等共10个省和自治区的200个农村社区及流动或留守儿童比例较高的社区。通过建设更高质量的社区家庭支持服务体系，以及提供适龄的玩乐活动资源，项目将惠及2万名0至6岁儿童及4万名看护人。

研究显示，在中国的欠发达地区，看护人与幼儿的互动仍有不足。此外，包括语言发展等诸多儿童早期发展阶段的重要指标均存在显著城乡差异。联合国儿童基金会驻华办事处教育处处长潘思纳（Sanaullah Panezai）表示：“相关资源的匮乏或是经济条件的限制，往往对欠发达地区儿童造成最为深远的影响。”乐高集团全球社会责任副总裁凯瑟琳·穆夫（Kathrine Kirk Muff）表示：“通过项目合作，我们希望父母和看护人能够在早期阶段就帮孩子们获得‘在玩乐中学习和发展’的体验，将优质的玩乐体验和早期发展的机会带给更多有需要的中国儿童。”（完）

(责编：燕勐、常红)

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