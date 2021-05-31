人民网布鲁塞尔5月30日电 （记者任彦）第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛匈牙利赛区决赛、第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛匈牙利赛区决赛分别于5月28日和29日在线举行。

“我的世界很小，中文让我的世界豁然开朗。”米什科尔茨大学孔子学院学员康托尔·博格拉卡（中文名：康布谷）在主题演讲中动情地说，“我希望将来去中国留学，体验飞驰的高铁、探寻日新月异的发展，感受友好的风土人情，学习丰富多彩的文化。”

“我去过北京、上海、苏州、杭州、黄山、张家界等地，中国的名胜古迹、名山大川让人流连忘返，但比风景更美的是人与人之间的善意。人们总是笑着和我打招呼，在陌生旅途中，随时都能找到愿意帮助我的人。这种博爱和包容是中国文化的重要部分。”赛格德大学孔子学院学员萨马内·赖斯·沙格哈吉（中文名：沈梅）在主题演讲中分享了自己对中国文化的感悟，“目前，新冠疫情仍在全球肆虐，没有人，也没有任何国家可以独善其身，我们必须紧密团结在一起，才能共渡难关。”

大学生中文比赛由匈牙利罗兰大学孔子学院承办，来自5所高校的11名选手参赛。经过激烈角逐，沈梅荣获冠军。中学生中文比赛由匈中双语学校承办，来自5所学校的11名选手参赛。最终，匈中双语学校的茵格斯·多丽娜（中文名：多丽娜）摘得桂冠。获得冠军的选手将会代表匈牙利国家，到中国去参加“汉语桥”总决赛。

在才艺展示环节，参赛选手精心录制了丰富多彩的视频，包括诗朗诵、舞蹈、演唱、剪纸等。布达佩斯匈中双语学校学生科博尔·贝塔兰（中文名：文思哲）自称是“吃货”，亲手做了一道他最喜欢吃的中国菜重庆辣子鸡，让人垂涎欲滴；该校另外一名参赛选手茵格斯·多丽娜（中文名：多丽娜）身着旗袍，一边演示茶艺，一边讲述博大精深的中华茶文化；佩奇大学中医孔子学院学员塞雷斯·阿涅斯（中文名：艾诗）用毛笔写下了“中匈友谊万岁”几个大字。

比赛由中国驻匈牙利大使馆主办。中国驻匈牙利大使齐大愚在致辞中说，“汉语桥”中文比赛在中国与世界各国的青少年之间架起了一座文化互鉴、心灵沟通的桥梁。中匈两国虽远隔千山万水，但两国人民的友好情谊源远流长。中匈两国年轻人都希望更多了解对方国家的历史、文化和发展成就，希望“汉语桥”中文比赛能够造就更多中匈友好事业的年轻使者。

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