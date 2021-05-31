画展活动现场。何琳达摄

人民网哥本哈哥5月30日电 六一国际儿童界到来之际，哥本哈根中国文化中心和丹麦安徒生文化艺术发展委员会联合于当地时间5月28日下午在中心文化大楼内举办了中丹儿童绘画展开幕式。

此次展览主题为：童心共绘爱，手拉手抗疫。持续一年多的新冠肺炎疫情对各国人民的生活、个人健康都产生了广泛的影响，也打破了少年儿童们平静的学习生活、课外娱乐和同学间的联系。中国疫情控制得好，大多数学校几乎没有停课;丹麦中小学生从上月开始也陆续返校。网课成为了世界各地学校传授知识的主要方式。面对突如其来的疫情，各国青少年都表现得十分勇敢、自信，把“疫情”作为人生大课堂去探寻和感悟，积极配合家长和学校的防疫措施，做到疫情防护和学习两不误。他们用自己的画笔为社会各界抗击疫情加油，用作品中体现出的爱心去表达对人间大爱和美好明天的祝福和向往。透过童稚，少年儿童美术作品中反映出的那种月光般的纯洁、美好和爱心，让世间那些扰乱团结抗疫的政治操弄、病毒甩锅、恶意攻击等恶劣行径显得无比丑陋而无地自容。

参加这次展览的还有“安徒生（国际）艺术奖”的部分优秀作品。该活动由丹麦安徒生文化艺术发展委员会和安徒生博物馆联合主办，目的是为纪念安徒生在文化与艺术方面的成就，希望少年儿童用艺术创作展现其心中的童话梦想和对世界的美好向往。许多中国中小学生都踊跃报名参加了这个活动。

丹麦安徒生童话在中国家喻户晓，令少年儿童爱不释卷、百读不厌，讲述了一个个充满爱和童心的故事，在真挚的情感中展现的是爱心、无畏和勇气。这种精神面貌正是当今世界各国人民抗击新冠肺炎疫情所需要的。

哥本哈根中国文化中心主任张力在展览开幕式上表示，童心可鉴，中丹少年儿童通过自己的美术作品为全球抗疫加油，为大爱发声，表达出共期美好未来的真挚愿望。人类命运与共，合作才能抗疫。地球是全人类的共同家园，各国应携手发展，共建美好未来。

安徒生文化艺术发展委员会主席、丹麦文化协会前总干事芬·安德森先生在致辞中说，文化交流是中丹两国人民间心灵沟通和联系的重要纽带，少年儿童是世界的未来。希望中丹青少年心意相通，增强战胜疫情的信心，尽快恢复学习和生活的正常秩序，共同为中丹友好和世界美好的明天做贡献。

出席开幕式活动的丹麦安徒生协会主席克劳斯·提岭、著名音乐家莫腾·蓝毕克、著名作家斯蒂格·达拉戈等纷纷祝贺和赞扬此次展览的成功举办，认为疫情结束前十分需要类似的文化活动来抚慰人们的心灵、加强各国人民间的相互关爱和沟通。中国文化中心的活动质量高，对丹麦民众很有吸引力，这对中丹关系的健康发展和两国人民间的友情很重要。

中国文化中心将陆续邀请和安排丹麦中小学校学生采用预约方式分批分时参观展览。（何琳达）

画展活动现场。何琳达摄

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