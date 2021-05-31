新华社哥本哈根5月30日电（记者林晶）丹麦广播公司30日推出特别报道，揭露美国国家安全局通过丹麦国防情报局接入丹麦互联网获取原始数据，以监视（监听）包括德国总理默克尔在内的盟国领导人。

报道说，丹麦广播公司与瑞典、挪威、德国和法国媒体合作，在丹国防情报局内部知情人士提供线索的基础上，在一项针对丹国防情报局的秘密内部调查中发现了“惊人的结果”。这个代号为“邓哈默行动”的内部调查报告于2015年5月完成，其中一个重要结论是：美国家安全局通过与丹国防情报局合作，可有目的地接入丹麦的互联网获取数据，从而能够秘密监视（监听）目标国家元首，如德国总理默克尔以及法国、瑞典、挪威等盟国领导人和高层政客。

丹麦国防大臣布拉姆森当天晚些时候在一封给丹麦广播公司的电子邮件中回应说，对亲密盟友进行系统窃听是不可接受的。当天，挪威和瑞典政府已要求丹麦政府立即对媒体报道的美国家安全局通过丹情报部门进行间谍活动做出答复。

2020年8月，丹麦媒体曾报道美国国家安全局通过丹国防情报局可自由获取包括丹麦公民隐私信息在内的互联网原始数据。布拉姆森随后在一份新闻公报中批评情报局的活动“涉嫌违反丹麦法律”。时任丹国防情报局长拉尔斯·芬森和另外两名情报局工作人员被停职。

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