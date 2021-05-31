新华社阿克拉5月30日电（记者许正）西非国家经济共同体（西共体）成员国30日在加纳首都阿克拉召开特别会议，决定暂停马里成员国资格直至其恢复民主秩序。

此次为期一天的特别会议由西共体主席、加纳总统阿库福-阿多召集，主要就马里局势进行审议，西共体成员国领导人或政府代表参加。

西共体部长理事会主席、加纳外长博奇韦在会后的新闻发布会上说，西共体将继续与马里一道，共同确保该国顺利实现政治过渡，并在明年2月前恢复民主秩序。

博奇韦表示，西共体成员国决定，马里必须在未来几天内任命一名平民总理引导过渡进程，同时呼吁国际社会采取措施，确保马里不偏离政治过渡进程。

2020年8月，马里发生军人哗变。同年9月，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。

今年5月24日，恩多签署总统令，宣布新一届过渡政府组成名单，但前全国人民救赎委员会的两名成员没有进入名单。随后，恩多和过渡总理瓦内被军人带至距首都巴马科约15公里的一处军营，就新一届过渡政府名单进行“沟通”。25日，戈伊塔发表声明说，恩多和瓦内已被解除职务，以便马里政治过渡顺利进行。26日，马里军方说，恩多和瓦内已于当天辞职。

马里宪法法院28日晚宣布，鉴于恩多已辞去过渡总统职务，过渡副总统戈伊塔接任过渡总统一职，其任期至马里政治过渡期结束。

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