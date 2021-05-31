新华社开罗5月30日电 专访：守望相助 中埃谱写新时代友谊篇章——访中国驻埃及大使廖力强

新华社记者吴丹妮

5月30日是中国与埃及建交65周年。中国驻埃及大使廖力强近日在开罗接受新华社记者专访时表示，今年是中国共产党成立100周年，也是中埃建交65周年。过去65年，中埃两国始终守望相助，更是在新冠疫情席卷全球的大背景下谱写了新时代的友谊篇章。

“两国并肩抗疫，对中埃卫生健康共同体做出生动诠释，为构建中埃命运共同体打下坚实基础。”廖力强说。他介绍，从第一时间派出总统特使携抗疫物资访华到签署《中埃关于新冠病毒疫苗合作意向书》、成为第一批开展国药疫苗三期临床试验的国家，埃及始终以各种方式、通过实际行动表达对中国的真诚支持。

廖力强表示，与此同时，中国则是对埃及抗疫援助最早、援助最多的国家之一。中方向埃方援助4批抗疫物资，第一时间提供最新版防控和诊疗方案，开展多次中埃专家视频交流，建立对口合作医院机制，协助埃及建立口罩生产线。

5月21日，埃及从中国采购的新一批国药疫苗和首批科兴疫苗原液运抵开罗，埃及成为非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家。埃及卫生部长扎耶德当天表示，埃中团结合作抗击疫情的努力，不仅进一步深化了两国的传统友好和政治互信，也为国际社会抗击疫情树立了榜样。

疫情没有阻碍中埃经贸往来。廖力强介绍，2020年，中埃双边货物进出口额为145.7亿美元，克服疫情影响再创历史新高。今年一季度，中埃双边贸易总额达41.8亿美元，同比增长32.1%。中国已成为近年来对埃投资最活跃、增长速度最快的国家。2020年，中国对埃新增直接投资1.9亿美元，在埃投资存量超12亿美元。今年一季度，中国对埃新增直接投资8300万美元，同比大增134%。

疫情没有阻碍两国民心相通。廖力强说，从“中埃云交响音乐会”到中埃卢克索孟图神庙联合考古项目取得阶段性进展，再到中埃签署谅解备忘录将汉语教学正式纳入埃及中小学教育体系，中埃友好深入人心，两大文明交融步入新时代。

“中埃彼此真诚相待，在建设国家的征程上守望相助。”廖力强说。他强调，中国与埃及都是发展中大国，也是新兴市场的代表，随着“一带一路”倡议深度对接埃及“2030愿景”，中埃务实合作硕果累累：中埃·泰达苏伊士经贸合作区积极助力埃及经济发展、中企承建的埃及新行政首都中央商务区项目着力打造埃及未来天际线，双方还在积极推进军事、教育、科技、旅游等多领域的全方位务实、深度合作。

两国梦想相通、理念相通、使命相通。廖力强指出，建交65年来，两国关系经受住了国际风云变幻的考验，政治互信日益深化。中埃关系覆盖全方位和全领域，是中阿、中非团结合作、互利共赢的典范。

廖力强表示，面对当前充满不确定性的国际形势，中方愿同埃方共同努力，以建交65周年为契机，落实好两国元首达成的重要共识，继续做埃及携手抗疫的好兄弟、复工复产的好伙伴、民族复兴的同路人，为打造中阿、中非命运共同体先行先试的样板做出新贡献，从而为世界注入更多稳定性和正能量。

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