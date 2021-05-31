新华社约翰内斯堡5月30日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨30日晚宣布，鉴于新冠疫情近期在该国再度反弹，南非决定自5月31日起将“封城”等级从最低的一级上调至二级。

拉马福萨当晚在电视讲话中说，近期南非多地单日新增新冠确诊病例迅速增加，过去7天日均新增确诊病例3745例，比前一周增加31%。新冠检测呈阳性者比例由先前的4%升至超过11%。自由邦省、北开普省、西北省和豪滕省等地的第三波疫情已经开始。

拉马福萨宣布，南非将自5月31日起上调“封城”等级至二级。具体措施包括：每日23时至次日4时实施宵禁；一般性经营场所每日22时必须结束营业；室内聚会人数最多不得超过100人，室外不得超过250人；公共场所继续要求戴口罩等。

拉马福萨说，南非自推行新冠疫苗接种计划以来，已有超过67%的公立医院医护人员接种强生疫苗，60岁及以上老年人中有超过48万人已接种第一剂辉瑞疫苗。他呼吁民众尽快进行疫苗接种注册，并表示南非有足够疫苗以实现群体免疫。

今年2月底，南非宣布第二波疫情高峰已经过去，并决定将“封城”等级降至最低一级，主要措施包括缩短宵禁时间、允许销售酒类、允许一定规模集会等。

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