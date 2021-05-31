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土耳其6月底开建伊斯坦布尔运河

2021年05月31日09:46 | 来源：新华网
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　　土耳其总统埃尔多安29日说，定于6月底举行伊斯坦布尔运河项目开工仪式。

　　埃尔多安当天在伊斯坦布尔发表讲话时说：“在6月晚些时候，我们将为伊斯坦布尔运河的建设奠基。”

　　按埃尔多安的说法，伊斯坦布尔运河项目将提高土耳其的战略重要性。土耳其打算在运河上架起六座桥梁，在运河两岸建设两座城市。

　　土耳其环境和城市规划部长穆拉特·屈吕姆先前宣布，伊斯坦布尔运河建造计划已获批准。

　　伊斯坦布尔运河计划最早由埃尔多安在2011年出任总理时宣布。按照设想，这条运河将在博斯普鲁斯海峡以西、即欧洲一侧修建，连接黑海和马尔马拉海，全长大约45公里。届时将缓解博斯普鲁斯海峡的运输压力，改变伊斯坦布尔的城市版图。

　　土方原先设想2018年晚些时候开建运河，以便在2023年土耳其共和国创建一百周年前建成，预计耗资160亿美元。

　　由于本币汇率暴跌、经济前景堪忧，土耳其政府2018年9月冻结所有新投资项目。一些人随即猜测，伊斯坦布尔运河项目可能会被叫停。不过，屈吕姆后来证实，运河项目不在冻结范围内。埃尔多安曾在2018年底宣布，2019年启动伊斯坦布尔运河项目招标。

　　埃尔多安29日说：“当然，有些人对这个大型项目感到担忧。但这不会阻止我们。”（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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