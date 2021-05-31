新华社北京5月31日电 全球连线：我亲眼见证中国设定的发展目标一一实现——访英国共产党国际书记约翰·福斯特

新华社记者赵文才 马倩

“我们当时谈到了未来20年到30年中国希望实现的目标、即将面临的问题和要应对的挑战……”忆及2002年首次访华与中国共产党党员干部交流时的情景，英国共产党国际书记约翰·福斯特颇为感慨，“在此后的访问中，我亲眼见证当时所谈及的目标在中国被一一实现”。

“中国共产党与人民之间的紧密联系，为中国有效应对新冠疫情提供了保证，展现了中国制度的强大生命力。”福斯特日前通过视频连线接受新华社记者采访时说。

据福斯特介绍，英国共产党与中国共产党在各领域一直保持着密切交往，他本人也多次访华。访华期间，中共党员务实坦诚的品质，给福斯特留下了深刻印象。

如今，福斯特已是中国的常客，时时关注中国的发展。“每次访华，都能看到中国取得新的成绩。”他对记者说，近年来，在中共领导下，中国在人工智能、航空航天等科技领域所取得的一系列新突破、新进展尤为令人惊叹。

访谈中，福斯特还着重强调了中国近年来在脱贫攻坚领域所取得的瞩目成就。“我亲眼看到，在中国的农村乡镇，人们的生活水平不断提高。”

谈及中国共产党致力于与各国政党在新型国际关系的基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，福斯特认为，新型政党关系的理念至关重要且富有创意，能够推动不同政党摒弃政治分歧、团结协作，共同应对挑战，同时也有利于各国之间关系的发展。

福斯特说，在人类面对气候变化、疫情肆虐等一系列挑战时，各国本应凝心聚力、共克时艰，但一些西方国家却不断扩充军力、敌视中国。对世界而言，这些国家的所作所为毫无益处且极度危险。

福斯特表示，作为一个领导着世界上人口最多国家的百年大党，中共倡导建立新型政党关系和构建人类命运共同体，对促进世界的和平与发展具有重要意义。

提到中国的“两个一百年”奋斗目标，福斯特认为，中国成功实现“两个一百年”奋斗目标，不仅能够造福中国人民，还将产生更加广泛的示范效应，激励其他国家实现自身发展目标。

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