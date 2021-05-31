主办方供图

人民网讯 日前，中拉传统医学交流论坛以视频形式成功举办。中国国家中医药管理局副局长孙达、中国工程院院士张伯礼出席论坛并致辞。中国及拉美和加勒比地区共20国政府卫生主管部门官员、专家或代表与会，世界中医药学会联合会、世界针灸学会联合会、国际标准化组织中医药技术委员会等国际组织负责人列席会议。与会各方围绕中医药在新冠肺炎疫情防控中的作用、深化中拉传统医药合作等议题交换意见，并通过《中拉传统医学交流论坛特别声明》。

孙达强调，中医药是中华文明的瑰宝，中方采用的中西医结合、中西药并用的防控方案在抗击新冠肺炎疫情中取得了突出成果和广泛认可。中拉在传统医药领域具有良好合作基础，鼓励双方加强抗疫、传统医学和国际交流合作，共同推动中拉传统医学繁荣发展，提升中拉人民健康福祉，携手构建人类卫生健康共同体。

外交部拉美和加勒比司副司长陈鲁宁在致辞时表示，中方愿继续同拉方共同努力，深化双方在包括传统医药等领域务实合作，推动中拉关系全方位、宽领域、多层次发展，构建中拉命运共同体。

墨西哥外交部美洲机制和组织司司长瓜达拉马、亚太司司长佛朗哥先后发言指出，团结合作是世界各国战胜疫情的最强大武器，本次论坛将促进中拉在传统医学领域的信息和经验分享，助力携手保护双方人民身体健康，推动中拉双方在中拉论坛框架内的多边合作不断深化和丰富。

张伯礼介绍了中国在抗击新冠肺炎疫情过程中开创“中西医结合、中西药并用”的方法和坚持中医药“早期介入、全程参与”患者治疗取得的成功经验，强调中医药辨症论治的模式以及在没有疫苗、特效药情况下展现出的可及性和有效性，成为中国抗疫方案的亮点，表示愿同拉美和加勒比国家朋友紧密合作，分享中医药成果。

古巴公共卫生部自然和传统医学司司长德尔加多充分肯定传统医学在抗击新冠中的重要作用。他说：“疫情发生已经一年有余，毫无疑问，传统医药在新冠肺炎预防、救治和康复过程中证明了自身的重要价值，特别是中医药的广泛成功应用。”

乌拉圭中国文化学院院长鲁本·马丁内斯热爱中医、武术、太极拳，并在当地开办了一家中医诊所。“疫情发生后，中国给我们提供了很多援助。在乌拉圭多数人接种的是中国疫苗。感谢中国，感谢中国专家，给我们带来了宝贵的抗疫经验。”

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