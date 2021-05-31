新华社悉尼5月30日电 （记者郝亚琳）世界卫生组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、澳大利亚悉尼大学教授多米尼克·德怀尔日前在接受澳媒体采访时表示，新冠病毒从实验室泄漏的说法缺乏证据支持，将溯源问题政治化以谋求好处无益于解决问题，应该让科学界继续研究。

今年年初，德怀尔作为世卫组织国际专家组成员，与包括中国在内的多国科学家在武汉进行了为期4周的新冠病毒溯源研究。他在武汉之行后接受新华社记者采访时曾表示，新冠病毒极不可能来自实验室泄漏。

针对近日有媒体对中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告提出“质疑”以及美国总统拜登下令要求美国情报部门调查病毒起源，德怀尔日前接受澳大利亚广播公司采访时说，美国情报部门迄今拿不出任何有用的信息。

德怀尔说，拜登总统说他从情报部门得到的报告是相互矛盾的，“在我看来，这都表明目前没有明确的证据，否则到底发生了什么一目了然”。

德怀尔说，溯源联合研究期间武汉方面对世卫组织国际专家组“相当开放”。在专家组所取得的证据、提出的问题和得到的回答方面，“假如在澳大利亚、新西兰或其他类似地方开展同样调查，我们所期望得到的（反馈）是差不多的”。

他还表示，搜寻证据是很困难的，溯源工作很可能要花上很多年，而且还需要各方合作才能完成。此前，埃博拉病毒、严重急性呼吸综合征（SARS）病毒等溯源工作都耗费多年尚无法得出确切结论。

“大家必须要合作，以开放、透明的方式开展合作，解决问题。越是争执，或是将这个问题政治化以谋求好处，或是诸如此类的，越不可能通过合作来解决问题。所以我希望（在溯源研究问题上）外交工作能有所改善，这样我们才能继续科学研究。”德怀尔说。

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 03 版）

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