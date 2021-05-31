本报乌鲁木齐5月30日电 （记者韩立群）5月29日，由外交部和新疆维吾尔自治区人民政府共同主办的“新疆是个好地方”非洲国家驻华使节代表团专场交流会在乌鲁木齐市举行。

来自喀麦隆等30个国家和地区的40余名非洲国家驻华使节参加了交流会。

新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔介绍了新疆维吾尔自治区的相关情况。他说，新疆维吾尔自治区认真贯彻落实新时代党的治疆方略，经济社会发展取得了前所未有的成就，天山南北呈现出社会稳定、人民安居乐业的良好局面，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

代表团团长、喀麦隆驻中国大使马丁·姆帕纳说，几天来，我们在新疆参观、访问了许多地方，实地了解了新疆真实的情况，感到印象深刻。在中国共产党的坚强领导下，新疆取得了很大的进步。各民族团结和谐，经济快速发展。我们看到了很大的潜力。我们一如既往地支持中国。

来自新疆的基层群众、宗教人士等以真实事例介绍新疆在生活、就业、教育、宗教信仰等方面的发展现状，驳斥了一些西方关于新疆“种族灭绝”“实施强制绝育”“强拆清真寺”“教培学员遭迫害”“强迫劳动”等的谎言。

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 03 版）

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