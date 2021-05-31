当前，红色旅游景点成为很多中国民众喜爱的旅游目的地。多家外媒报道称，在中国共产党成立100周年之际，中国红色旅游热持续升温，具有多重积极意义。

西班牙埃菲社报道，江西井冈山被誉为“中国革命的摇篮”，是中国民众感受革命精神的理想之地。据当地政府统计，今年一季度井冈山已经接待了逾79万名游客。一名来自湖南的游客说，革命先辈勇于牺牲、绝不屈服，中国共产党具有“在逆境中克服困难的能力”。

美联社报道说，今年2月，中共党史学习教育动员大会召开，进一步激发了民众参与红色旅游的热情。今年，中国将在全国范围内举办各种活动庆祝中国共产党成立100周年，包括展览、电影、演出等。报道举例说，在贵州，一名红军后代在遵义会议纪念馆讲述红军故事。她说，这些故事将激励人们“珍惜现在幸福和平的生活，做好本职工作”。遵义会议纪念馆还在中小学校培训了一批小讲解员，让青少年学习了解这段历史。

新加坡《联合早报》报道，今年是中国共产党成立100周年，以中国共产党革命历史为主题的红色旅游在中国升温。井冈山是开展党史学习教育活动的重要课堂和教材。很多游客穿上灰蓝色的红军服、戴上红军帽、背上印有“为人民服务”字样的书包，重走红军挑粮上山的小道，体验红军生活。

彭博社采访了一位70岁的青岛居民赵芳安（音），这位退休教师准备和丈夫以及朋友们参观多个红色旅游景点，包括瑞金、延安等地。她在接受采访时说：“我们都希望亲眼看看中国红军走过的这些地方。今年是非常特殊的一年，我们想以这种方式来纪念中国共产党成立100周年。”报道还说，一些红色旅游活动在青少年中受到欢迎。

（本报华盛顿、马德里、曼谷5月30日电 记者李志伟、姜波、刘慧）

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)