本报驻巴西记者 李晓骁

“在中国共产党的坚强领导下，通过不懈奋斗，中国从一个积贫积弱的国家跃升为世界第二大经济体，创造了世所罕见的经济发展奇迹。”乌拉圭广泛阵线主席哈维尔·米兰达日前在接受本报记者采访时表示。

米兰达说，社会公平和贫困问题一直是自己关注的重点议题。访问中国期间，他最希望探寻的就是中国打赢脱贫攻坚战的秘诀。2017年4月，应中共中央对外联络部邀请，米兰达走访云南怒江傈僳族自治州，亲眼见到易地搬迁、开发特色产业、加强职业教育等举措给民众生活带来的巨大变化。米兰达展示了一张同当地人的合影：“这对白族夫妻通过参加扶贫项目住进了新房，办起了民宿，生活越来越好。”去年7月，米兰达通过“云连线”再次“走进”怒江，看到很多扶贫规划变为现实，当年的贫困户生活进一步改善。他说：“中国共产党的扶贫决心和强大执行力，令我钦佩。”

“中国脱贫规模之大、速度之快、影响之深，创造了人类减贫史上绝无仅有的成就。”在米兰达看来，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，关键的一点就在于实施精准扶贫方略。立足实际、精准施策，扶贫模式从“输血式”转为“造血式”，为当地民众找到一条有效的、可持续发展的致富道路。“在贫困人口识别、帮扶、退出等环节都进行精准对接，保证了扶贫效果，这是中国减贫理念和实践的创新，对乌拉圭很有启发，也为其他国家解决贫困问题提供了宝贵经验。”

云南当地群众对党员干部的信任给米兰达留下深刻印象。“不少村民告诉我，是驻村干部帮助他们寻找资源、培训技术，激发了大家的脱贫意愿，提高了致富本领。”米兰达感慨道，中国共产党全心全意为人民服务绝不是一句口号，而是落实到党员干部为群众排忧解难的行动中。“把全心全意为人民服务作为根本宗旨，中国共产党赢得人民的信赖和支持。”

广泛阵线在乌拉圭曾多次执政。米兰达表示，一个国家要保持经济长期稳定发展绝非易事。“当我站在深圳街头，看着鳞次栉比的高楼大厦，实在难以想象40多年前这里只是一个小渔村。”米兰达认为，深圳的巨变正是中国经济持续健康发展的一个缩影，体现了中国共产党善于审时度势，勇于创新突破，坚持开放包容。如今，乌拉圭一些信息技术企业在深圳找到了合作伙伴，在深圳港口也能看到更多来自乌拉圭的集装箱，“中国的发展成果不仅惠及全体人民，也为世界各国创造了广阔机遇”。

当前，乌拉圭的新冠肺炎疫情形势依然严峻。米兰达表示，中国在短时间内成功控制住疫情，积累了丰富的抗疫经验，乌方通过与中方多次“云端”交流疫情防控工作受益良多。“不少乌拉圭民众接种了中国疫苗。我们对来自中国的援助心存感激。”米兰达说，中国关心包括中国人民在内的世界各国人民的生命安全和身体健康，坚定履行将疫苗作为全球公共产品的承诺，为推动全球抗疫合作发挥了重要引领作用。

米兰达表示，作为世界最大的执政党，中国共产党始终心怀为世界谋大同的使命担当。2017年，中国共产党与世界政党高层对话会在北京召开。米兰达赞赏中方在对话会上提出的，不同国家的政党应该增进互信、加强沟通、密切协作，探索在新型国际关系的基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，“中方倡议体现了中国共产党的政治远见和博大胸怀”。他认为，新型政党关系有助于推动世界各国政党开放思想、加强交流，共同为全人类谋福利。

米兰达相信，站在新的起点上，中国共产党将取得新的更大成就，希望乌中两党加强友好交往，两国各领域合作更上一层楼。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 03 版）

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