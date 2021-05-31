本报驻埃及记者 沈小晓 黄培昭

埃及政府日前与沙特可再生能源开发商签署协议，计划于今年下半年正式启动当地最大的光伏项目建设，助力经济绿色增长。据了解，埃及政府与一些国家和多边开发机构陆续签署融资协议，以满足可再生能源项目的资金需求。

近年来，埃及政府在“2030愿景”指导下积极推进绿色增长战略，加大力度扶持可再生能源、交通、废水处理等领域项目。埃及政府在最新公布的预算中通过了691个绿色项目的资金扶持计划，占项目总数的30%，总成本约4473亿埃镑（1美元约合15.6埃镑），并计划在下一财年中对绿色项目的投资翻番。埃及国际合作部部长马沙特说：“绿色增长是经济复苏的关键，有助于创造更具韧性的经济和更可持续的未来。”

根据埃及政府发布的《2035年综合可持续能源战略》，到2022年，埃及20%的电力供应将来自可再生能源，到2035年这一比例将提高至42%。“以清洁能源为代表的绿色经济是埃及未来的发展方向。”《金字塔报》撰文指出，埃及正在加速发展可再生能源，推进能源结构转型升级。

埃及今年正式施行汽车更新计划，目标是在3年内将15万辆使用传统燃料的汽车转换为天然气驱动。为此，政府将拨款200亿美元，在全国范围内新建366个天然气加气站。在埃及一家旅行社工作的叶海亚正准备购买第二辆私家车。根据相关规定，他的新车必须安装燃油和天然气“双燃料”系统才能上牌。“使用天然气可以减少污染和排放，实现绿色出行，在价格上也更有优势。”叶海亚对政府的政策十分认同。

埃及政府还大力发展城市交通，提倡绿色出行。今年8月，投资7.39亿美元的斋月十日城市郊铁路项目将进入试运行阶段，10月正式投入使用。这条连接开罗市区、新行政首都和斋月十日城的轻轨线路，将成为埃及第一条电气化轻轨线，预计每年为政府节省约23亿埃镑的燃油补贴，将有效缓解开罗交通压力，助力城市功能和空间结构调整升级。

埃及赫勒万大学经济学教授哈桑·拉比布告诉本报记者，埃及把绿色主导和环境友好纳入重要的战略考量，绿色增长前景可期。“如何统筹协调政策与执行、长远利益与短期利益之间的关系，是破解绿色增长瓶颈的关键。”

（本报开罗5月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)