施紫楠

“基础设施还要继续提升”“要把‘侨’元素凸显出来”“要走差异化道路”……近日，浙江省湖州市吴兴区埭溪镇芳山村卡莎岩湖民宿内，20余人围坐在长桌旁，侃侃而谈。

2020年，浙江省侨联开展“百所大院名校海外结对、千个侨团（企）扶千村、万企引万才”活动，吸引侨资侨智回归，助力乡村振兴。在此背景下，吴兴区委统战部、区侨联开展“侨企助侨村”助力乡村振兴——走进芳山村活动，探讨如何更好发挥侨资侨智作用，助力乡村振兴。

总人口1000多人的芳山村，因有300余人在意大利、西班牙、荷兰等地经商、打工，成为浙北地区有名的“华侨村”。近年来，依托美丽城镇建设，该村发展民宿经济，走出了一条村美、人和、产业兴的绿色发展之路。

“现在，芳山的民宿发展已经进入一个瓶颈期，我们要考虑的不仅是让游客‘有的住’，还要‘有的玩’‘有的买’。这就需要有‘造血’功能、有生命力的项目和产业到村里落地。”会上，芳山村党支部书记、主任董宏斌表示，当下该村发展的重中之重是要做好总体规划。

侨商、浙江七幸实业有限公司董事长黄亚琴对此表示认同。在她看来，芳山村自身“侨”资源或许有限，但可考虑将湖州市所有“侨”资源集中于此，打造“浙北侨乡”品牌。

集中“侨”资源，只是第一步。如何打造“浙北侨乡”品牌，体现“华侨村”特色，成为芳山村接下来该思考的重点。

作为一名侨眷，吴兴区侨联副主席、湖州师范学院马克思主义学院教授殷国伟认为，芳山村可在“侨”字上做文章，利用“侨”资源将国外元素引进来，融合到村庄规划与发展当中。

“以民宿为例，莫干山民宿的成功经验，对芳山来说有着重要的借鉴意义。芳山要借莫干山势，在其基础上实现差异化，走出属于自己的一条独特发展道路。”殷国伟说。

(责编：杨光宇、胡永秋)