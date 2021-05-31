海外网 赵壹晨

穿过绿草如茵、繁花似锦的庭院，“我在中国当大使”栏目组走进奥地利驻华大使官邸的前厅，正厅内景呈现在我们眼前：一架三角钢琴摆在门口最显眼处，“世界音乐之都”的故事静待我们聆听；铺着洁白桌布的长桌隔出单独的餐区，让人不禁想象这里举办餐会时的热闹场景。最引人注目的莫过于厅内大大小小的水晶吊灯，无论是高悬在天花板的大型吊灯还是嵌入墙内的照明壁灯，均由奥地利水晶装饰，暖黄色的灯光经切割工整的水晶折射下来，整间屋子仿佛都披上了一层璀璨迷人的光辉。

正当我们对水晶灯啧啧赞叹之时，奥地利驻华大使石迪福介绍，这些水晶是专门从奥地利运来的，产于20世纪三四十年代，那时奥地利许多宫殿或城堡多以水晶吊灯作装饰，以显富丽堂皇的装潢风格。

除了耳熟能详的人造水晶工艺，奥地利首都维也纳还以“世界音乐之都”称号闻名于世，中国人最熟悉的“金色大厅”正坐落于此。来到中国，石迪福大使接触了不少中国歌曲，在他心目中，“《茉莉花》《东方红》都很好听，旋律悠扬，曲调美妙”。大使补充说：“除此之外，我会听京剧，它与欧洲歌剧的表达形式有很大不同，京剧的旋律、服饰、音调都非常让人惊艳。”

谈起中国文化艺术，石迪福大使打开了话匣子。大使说，最近看了一部名为《地久天长》的中国电影，影片讲述了20世纪80年代两个中国家庭的故事，让他非常感动。“这部电影获得许多奖项，每个希望了解中国的外国人，都可以看一看，相信看过的人都会热泪盈眶。”

(责编：杨光宇、胡永秋)