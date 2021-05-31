海外网 吴正丹

奥地利罗马采石场露天剧院位于布尔根兰州圣玛格丽滕地区。图为剧院演出时的盛况。

奥地利国家旅游局供图

维也纳美泉宫1996年被列入世界文化遗产。图为美泉宫内景。

奥地利国家旅游局供图

在阿尔卑斯山黄金山谷徒步，环绕镜面般的克恩顿州白湖骑行，走进高陶恩国家公园探索独特的生态系统……位于中欧南部的奥地利给游客准备了很多惊喜。

若说奥地利最具代表性的国家名片，恐怕要数仿佛流淌在空气中、甚至深入奥地利人血脉里的音乐。从海顿、莫扎特、贝多芬，到伯拉姆斯、舒伯特、施特劳斯，再到现代爵士音乐和流行音乐，奥地利无疑是世界各国爱乐者心目中的一片圣地。

首都维也纳位于阿尔卑斯山北麓维也纳盆地之中，这里群山森林围绕、多瑙河穿城而过。然而，维也纳更广为人知的头衔是“世界音乐之都”，早在18世纪，维也纳就酝酿起浓厚的艺术氛围，逐渐成为欧洲古典音乐的中心。海顿的《皇帝四重奏》、莫扎特的《费加罗的婚礼》、贝多芬的《命运交响曲》、舒伯特的《天鹅之歌》……音乐家汇聚于此，经典名曲诞生于此，维也纳于是与音乐结下了不解之缘。游览维也纳，不仅可以前往音乐家的故居参观，即使在巷弄里游览，也会偶遇公园和广场上伫立着的音乐家塑像，或是在礼堂匾额上读到以音乐家名字来命名的地址。

每年1月1日，维也纳音乐之友协会金色大厅都举办新年音乐会——一场分量十足的音乐盛宴。固定压轴曲目《蓝色多瑙河》堪称“奥地利第二国歌”，而《拉德斯基进行曲》总会带动全场乐迷鼓掌以和，令音乐会达到高潮。

西部城市萨尔茨堡也是爱乐者打卡的必游之地，与音乐交织在一起的无数线索，令这座列入联合国教科文组织世界文化遗产名录的老城充满着无尽魅力。古典乐迷喜爱萨尔茨堡，被誉为“天才音乐家”的莫扎特于1756年1月27日在这里出生。粮食大街9号的莫扎特故居如今已成为博物馆，人们不仅可以走进莫扎特一家当年居住的各个房间，还可以见到莫扎特孩童时代以及在音乐会等场合亲手演奏过的小提琴。音乐剧迷喜爱萨尔茨堡，百老汇六捧托尼奖的佳作与好莱坞五夺奥斯卡的佳片《音乐之声》，其故事原型出自这里。来自修道院的家庭女教师玛丽亚与冯特拉普上校7个孩子的故事，总能带给人们无尽的感动与温暖的力量。在萨尔茨堡游览修女山上的本笃会修女院、米拉贝尔花园和米拉贝尔宫殿、雷奥坡斯考宫等电影取景地，游客耳畔一定会响起饱含爱国情怀的《雪绒花》、音乐启蒙歌曲《哆来咪》，还有木偶剧俏皮的配乐《孤独的牧羊人》等旋律。

奥地利值得一试的旅游体验还有很多：在森林覆盖超过60％的施泰尔马克州欣赏“奥地利绿色心脏”的美景，在达赫斯坦冰川的银装素裹中享受滑雪乐趣，在新锡德勒湖和博登湖的葡萄林和高山牧场里品味奥地利佳酿与美食……

(责编：杨光宇、胡永秋)