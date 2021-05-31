海外网 张六陆

奥地利驻华大使石迪福近照。

海外网 付勇超摄

“《茉莉花》是一首优美的歌曲，我有时也会去看京剧。尽管京剧与歌剧不同，但其服饰、动作、唱腔让我着迷。”来自“音乐之国”的奥地利驻华大使石迪福接受人民日报海外网采访时，表达了自己对中国艺术的喜爱，并分享了他与中国的深厚缘分。石迪福希望奥中人文交流持续深化，为两国友谊增色添彩。

“我喜欢成都美食”

2021年是石迪福出任奥地利驻华大使的第4个年头，也是他与中国结缘的第35年。回忆第一次来到中国的场景，石迪福仍历历在目：1986年，刚刚结束大学学业，他背包游历中国，乘坐火车和大巴，先后到广州、桂林、成都等地，中国南方的风土人情给他留下了深刻印象。与石迪福最有缘分的城市当属成都——这个被联合国教科文组织授予“世界美食之都”称号的城市，用美味“勾住”了石迪福的胃，“我喜欢成都美食，越辣越好”；还以其温暖打动了石迪福的心，“四川人民都很友好，他们热情好客、豁达开朗、热爱生活”。

随后的日子，石迪福的身份几经转变，但成都始终是他向往的目的地。2002年，石迪福以奥地利驻华使馆职员的身份前往成都，参与《关于中国和奥地利合作研究和繁殖大熊猫的协议书》的签署工作。2018年，他成为首批“大熊猫全球文化推广大使”。30多年来，石迪福多次到访成都，见证了这座城市的飞速发展。“成都30多年来的变化令我感到惊讶。”石迪福说，“今天的成都非常现代、新潮，随处可见的公园和绿化也反映出良好的城市规划，成都是中国最美的城市之一。”

石迪福表示，自改革开放以来，中国发生了巨大变化，特别是基础设施的发展令人印象深刻。“中国现在拥有世界上最先进的基础设施。”他感慨，近年来，新的机场、车站在中国各地兴建运营，这既得益于中国政府的科学规划，也离不开科学技术的更新发展。今年4月，石迪福从广西乘高铁去往贵州。200多公里路程，石迪福感受列车在群山间快速穿行。“一路上隧道很多，但高铁稳定高速运行。这是一项极富挑战性的工程。”石迪福不禁称赞，“中国高铁非常了不起。”

“中国疫苗质量好”

石迪福与中国的不解之缘，是中奥友好合作大图景中的一块精彩拼图。奥地利是较早与新中国建交的欧洲国家之一，两国人民长期对彼此怀有友好感情。近年来，在两国高层密切交流的带动下，双边务实合作不断拓展，奥中关系不断迈向新台阶。石迪福正是这一历史进程的见证者和参与者。

“奥地利与中国建立了良好和密切的关系。”石迪福表示，2018年，奥地利总统范德贝伦与总理库尔茨联袂访华，两国就经贸、投资、科研、环保、文化等诸多领域积极对话，建立了奥中友好战略伙伴关系。他指出，总统和总理同时出访在奥外交史上非常罕见，而多位部长要员、社会各界组成的超250人代表团更是奥地利迄今为止派出的最大规模代表团，这体现出奥地利高度重视发展对华关系。“两国领导人的直接对话对双边关系非常重要。”石迪福说，“我相信，待疫情过去，奥中高层交往会更加频繁。”

考虑到奥地利当前面临的防疫压力，石迪福期待“能够尽快在奥地利市场上见到中国疫苗”。不久前，石迪福在北京接种了中国生产的新冠疫苗。他高兴地表示：“接种后我没有任何不适的感觉。中国国药疫苗研制过程传统且严谨，我对其质量很有信心。非常感谢中国为我们提供了接种的机会。”

石迪福指出，正如奥地利总理库尔茨所说，疫苗无关地缘竞争，最重要的是其有效性、安全性和快速供给。“我们欢迎中国制药公司向欧洲医药机构递交申请。”他说，“中国疫苗质量好，许多奥地利企业非常愿意为员工接种中国疫苗。”

“相信北京冬奥会能成功举办”

2021年是中奥建交50周年，石迪福希望今年可以成为两国间的“文化之年”。他透露，双方策划了诸多庆祝活动，其中，2021年秋季将在北京故宫博物院举办的“哈布斯堡王朝珍宝展”、2021年10月至2022年2月将在维也纳博物馆举办的“故宫珍宝——明代到清代”展览将成为一系列活动的亮点，为奥中两国人民增进了解、传递友谊提供一扇窗。

“与此同时，我们还希望维也纳爱乐乐团、维也纳交响乐团和维也纳童声合唱团年内可以来华演出。”石迪福说，“疫情前，他们每年都会来中国演出。希望每个人都能尽快完成疫苗接种，让国际人员往来恢复常态。”

站在新的历史起点，石迪福表示对奥中未来关系充满信心。高度关注中国发展的石迪福已经从“十四五”规划纲要中看到了中奥关系发展的诸多着力点，他表示，未来5年，中国经济的开放程度将进一步加深，这将给奥地利带来巨大的市场机遇，奥地利企业有望在卫生、保险、金融等领域享受中国经济的发展红利。石迪福还期待着奥中在第三方市场的合作规模可以得到进一步扩展，让双边合作的成果惠及更多国家。

2022年即将举办的北京冬奥会是深化两国体育合作的巨大契机。奥地利是冰雪运动强国，也曾是两届冬奥会的举办地。石迪福表示，奥中就冬奥会进行了有效的交流与合作，“中国有举办大型赛事的成功经验。今年2月，我曾到北京冬奥场地进行参观。我相信北京冬奥会能成功举办。”

石迪福向所有中国游客发出真挚的邀请。他说，2019年奥地利共接待了100多万名中国游客，“希望待疫情散去，能有更多的中国朋友来奥地利旅游。”

(责编：杨光宇、胡永秋)