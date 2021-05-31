石迪福

2021年是奥地利与中国建交50周年。

50年间，奥地利和中国在政治、商业、文化、科技、冬季运动、民间交往等领域的合作不断深化和加强。自2010年以来，两国元首相互进行4次国事访问。2018年，奥地利总统亚历山大·范德贝伦访华期间，两国发表联合声明，建立友好战略伙伴关系，双方都表示希望加强两国高层交往，特别是以经常性磋商的形式，深化各层级交流。两国还在司法协助、贸易、体育和研究等领域签署了11项政府间合作协议。

中国是奥地利如今在亚洲最重要的贸易伙伴。2019年，奥中双边贸易额达143亿欧元，受新冠肺炎疫情影响，这一数字在2020年下降。但我相信，疫情过后，两国贸易将迅速恢复。

过去几年，两国旅游业合作发展态势良好。2019年，超过100万名中国游客到访奥地利。

我相信，奥中两国之间的交流将在未来继续增加。中国不断提升的生活水平，将带动奥中双边贸易持续增长，吸引越来越多的奥地利公司来华投资。目前，共有950多家奥地利公司在华开展业务。

文化交流在两国交往中发挥着重要作用。奥地利被称为音乐之国。维也纳爱乐乐团、维也纳交响乐团、维也纳童声合唱团和其他许多知名乐团和合唱团定期在中国演出，取得了巨大成功。2021年1月1日，许多中国人在线上观看了在维也纳金色大厅举行的新年音乐会。中国人对奥地利的美术和文学也抱有很大兴趣。

最初，我们曾计划用官方访问、大型展览、音乐会、音乐剧和开幕式来庆祝双方建交50周年。但是，受疫情影响，上述计划或难以实现。看到中国在很短的时间内控制住疫情，我相信奥地利也将在今年夏天控制住疫情。

我期待奥中两国关系在未来几年进一步深化。祝福两国和平稳定，祝愿奥中繁荣人民幸福！

（作者为奥地利驻华大使）

(责编：杨光宇、胡永秋)