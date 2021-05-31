图一：上海南京路步行街人头攒动。

王 初摄（人民视觉）

图二：5月26日，参会者在2021中国国际大数据产业博览会上观看一款能够浇花、递送饮料、踢球的智能机器人。

新华社记者 欧东衢摄

图三：5月15日，山东科技大学的外国留学生在青岛西海岸新区海青镇茶博园采摘新茶。

张进刚摄（人民视觉）

中国消费者掀起国内购物热（图一）

中国是唯一在2020年实现增长的主要经济体。疫情造成的旅行限制使大多数中国人无法出国，这意味着消费者把原本可能花在去欧洲、日本或美国旅游上的钱用在了国内购物上。

根据贝恩咨询公司和意大利奢侈品协会联合发布的《2020年全球奢侈品市场监控报告》，2020年，中国消费者在境内购买奢侈品的支出达470亿欧元，大致相当于他们同期在境外奢侈品消费的3倍。

中国的一些商场曾在2020年1月暂停营业，但很多商场在不到两个月的时间里陆续重新开张。商场的业主和零售店租户表示，去年下半年商场销售和人流量呈现“V”型复苏。自那时以来，消费者的信心从未减弱。数据显示，中国今年一季度零售额比去年同期增长34%，购物中心底商租金比一年前上涨0.2%。

——据美国《华尔街日报》报道

中国企业倾情智能机器人（图二）

在近日发表的一份报告中，机器人自动化咨询公司Gain＆Co中国区总监袁亿米解读了中国机器人制造生态系统“热闹”的原因。他认为，新兴的中国机器人企业对协作机器人和无人驾驶汽车等领域的兴趣越来越浓厚。

中国的“机器人繁荣”始于2015年。中国人口快速步入老龄化阶段，就业市场存在劳动力短缺风险，推进机器人产业发展也表明中国渴望获得新型生产力。中国机器人企业的整合项目日趋成熟，每年销售大量工业机器人。中国希望将其制造的机器人推销给全世界。中国企业不仅想发挥价格优势，而且还在努力让自己处于技术最前沿。中国企业的成就还能促成中外企业之间的有趣合作。一些跨国初创公司正在建立，如德国凯傲集团已与上海仓储物流机器人公司快仓智能展开合作。

——据法国“新工厂”网报道

中国跻身海外教育重要目的地（图三）

中国已成为接收国际学生的主要国家之一。最近研究表明，中国的大学正学习调和地方、国家和全球之间的不同需求，以适应实现中华民族伟大复兴的宏伟计划，扩大全球市场影响力，提升专业影响力和管理效率等。

早在新冠肺炎疫情发生前，中国就已逐渐成为海外留学最重要目的地之一。自2009年以来，在华国际学生人数已翻倍。2018年，来自196个国家地区的492185名国际学生在中国大陆留学，分布在1004所高等教育机构。

中国的国际教育计划已被纳入“一带一路”倡议范畴。这是中国高等教育走上世界舞台的路线图。“一带一路”倡议是中国从国际教育主要进口国向崛起中的出口国迅速转变的关键。

——据英国大学世界新闻网报道

(责编：杨光宇、胡永秋)