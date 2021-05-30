新华社莫斯科5月30日电（记者鲁金博）俄罗斯总统普京与到访的白俄罗斯总统卢卡申科28日至29日在俄罗斯海滨城市索契举行会谈，讨论瑞安航空客机紧急降落事件及双边合作等。

卢卡申科向普京介绍了瑞安航空客机日前在白俄罗斯紧急降落事件，向普京展示了相关情况文件。卢卡申科说，西方国家对白俄罗斯航空公司实施的制裁不可理解。

普京指出，2013年，为抓捕因曝光美国情报机构大规模窃听行动而遭通缉的美国前防务承包商雇员斯诺登，美国曾经强迫玻利维亚总统专机在奥地利降落，西方国家对此却保持沉默。

会谈中，双方同意俄罗斯向白俄罗斯提供政府间协议第二批5亿美元贷款，并且增加白俄罗斯航空在俄罗斯城市间的航班。

据白俄罗斯媒体报道，爱尔兰瑞安航空公司一架客机23日因炸弹威胁紧急降落在明斯克国际机场。有西方媒体报道，白方称客机上可能有炸弹并派遣战机“逼迫”客机在明斯克降落，继而逮捕了乘坐这架飞机的支持白反对派的白俄罗斯记者罗曼·普罗塔谢维奇。

欧盟对这一事件反应强烈。欧盟27个成员国领导人24日发表声明，强烈谴责白俄罗斯迫使飞越其领空的航班迫降并抓捕机上乘客的做法，表示将采取必要措施禁止白俄罗斯航班飞越欧盟领空。连日来白航空公司不得不取消前往十多个欧洲国家的几十条航线的飞行。

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