新华社开罗5月29日电（记者李碧念）第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛埃及赛区决赛29日落下帷幕，来自中埃友好示范学校的纳什瓦·阿卜杜勒哈基姆·法赫米（中文名华小文）获得埃及赛区特等奖，将代表埃及参加全球总决赛。

比赛由中国驻埃及大使馆主办、开罗大学孔子学院承办，以线上提交参赛作品的形式举行，分为主题演讲环节与才艺展示环节。来自埃及的9名中学生参加决赛。

在主题演讲环节，选手围绕“追梦中文，不负韶华”分享了自己与中文结缘的故事。在才艺展示环节，选手带来了诸如中国歌曲演唱、八段锦表演、诗歌朗诵、中国功夫、快板等才艺。

华小文介绍了自己的两段经历：在埃及，他通过快板介绍金字塔文明；在中国，他展示了自己喜爱的中国功夫。

埃及有着良好的汉语教学传统，从1958年开始设立汉语专业，是中东以及非洲最早开展汉语教学的国家。目前，埃及已建成2所孔子学院、3所独立孔子课堂、2所孔子学院下设孔子课堂，共计有16所埃及院校开设了中文专业或汉语课程。

2020年9月，中埃双方在开罗签署《关于将汉语纳入埃及中小学作为选修第二外语的谅解备忘录》，汉语教学正式纳入埃及中小学教育大纲。

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