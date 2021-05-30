据美国“故事线”新闻网站5月27日报道，尽管右翼媒体经常与前总统特朗普一道淡化新冠肺炎疫情的严重性，但它们也宣传了“实验室泄漏”理论。共和党人奥利维娅·特罗耶在辞职以示抗议前曾在特朗普的新冠病毒工作组任职。特罗耶在《堡垒》杂志本周发表的一篇文章中讨论了这一理论，概述了特朗普及其盟友在2020年将其用作政治武器的一些方式。

报道称，2020年2月和3月，当新冠病毒在中国境外迅速传播时，特罗耶曾是时任副总统迈克·彭斯的助手，担任国土安全和反恐顾问。但在对特朗普应对新冠肺炎的措施提出越来越多的严厉批评后，她离开白宫。

特罗耶回忆说，2020年2月，彭斯“向情报界发布了有关实验室泄漏理论的更多问题”。

特罗耶解释说：“在要求获得更多信息时，彭斯的行为并不是值得怀疑的，值得怀疑的是他明显的动机。2020年2月26日，彭斯被宣布为白宫新冠病毒工作组的新负责人……为实验室泄漏理论寻找证据似乎成了公关方面的当务之急。因此，实验室泄漏理论在副总统办公室仍然很流行。”

她说，积极宣传这一理论的特朗普盟友包括他的经济顾问彼得·纳瓦罗和时任国务卿迈克·蓬佩奥。

特罗耶解释说：“在2020年的头几个月，特朗普在经济和贸易问题上的助手纳瓦罗在白宫内部和公开场合支持‘实验室泄漏’理论的夸大版本。纳瓦罗和其他人依赖不可靠的信息来源，包括布赖特巴特新闻网，而不是政府中的医疗和情报专业人士。”

特罗耶指出：“当我提到这一理论仍未得到情报界证实这一事实时，彭斯的办公室主任马克·肖特对我说，国务卿蓬佩奥‘不认同’。我警告肖特把情报政治化的风险，最终，中情局局长吉娜·哈斯佩尔介入进来，捍卫情报界的完整性，使之免受政治压力。”

报道指出，特罗耶在文章的结尾强调，特朗普把新冠病毒作为一个政治问题而不是健康问题来对待，从而让他的国家感到失望。

特罗耶说：“这种病毒的真正起源可能永远无法知道。但只要有获得政治资本的可能，特朗普政府的许多盟友就不在乎了。在疫情期间，特朗普政府的第一、也是最强烈的本能就是寻找替罪羊，而不是制定应对措施。无论他们偏爱的这个理论是否正确，他们都会出于错误的原因支持它。”

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