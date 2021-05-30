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中国代表在维和人员国际日强调增进维和人员安全

2021年05月30日10:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国5月29日电 （记者李晓宏）在第十九个联合国维持和平人员国际日到来之际，中国常驻联合国代表张军29日发表致辞，向全体维和人员，特别是为和平事业牺牲的4000多名维和人员致以崇高敬意。

张军指出，继续为和平努力是对牺牲维和人员最好的纪念。中国是联合国第二大维和摊款国，始终按时、足额缴纳维和摊款。中国是安理会常任理事国中最大的维和出兵国，目前有2000余名中国维和人员在8个任务区执行任务。迄今共有20名中国维和人员为和平事业献出了宝贵生命。

张军强调，在维和人员保护世界的同时，中国正致力于增进维和人员安全。去年，在中国推动下，安理会通过了首个关于维和人员安全问题的第2518号决议。今年4月，中国发起成立了联合国维和人员安全之友小组。5月24日，中国主持召开了安理会维和人员安全问题公开辩论会，并推动安理会通过了中国起草的主席声明。中国将继续以实际行动履行支持联合国和保护维和人员的坚定承诺。

2003年，联合国大会通过第57/129号决议，决定将5月29日定为“维和人员国际日”，纪念为和平事业献出生命的维和人员。

(责编：张信凤、刘慧)

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