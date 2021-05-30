【环球网报道 记者 侯佳欣】又来？据路透社消息，当地时间5月28日，美国海关与边境保护局（CBP）对大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司(Dalian Ocean Fishing Co.,Ltd.)的海产品发出暂扣令(Withhold Release Orders,WRO)。至于这样做的原因，该局声称，该集团船队在捕鱼作业中存在强迫劳动，包括“虐待许多印尼工人”。对此，外交学院教授李海东表示，美方此举旨在削弱中方，通过拉拢第三方以形成“围殴”中方的态势。在他看来，这符合美方的整体对华政策，即拉拢盟友，与中方搞战略竞争。

（CBP官网声明截图）

报道说，CBP声称，将立即开始在美国入境口岸扣留该公司的金枪鱼、剑鱼和其他海产品。一名CBP官员称，该命令也适用于含有该公司海鲜的其他产品，比如金枪鱼罐头和宠物食品。

根据大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司官网介绍，该公司是中国专业从事超低温高端金枪鱼延绳钓的远洋渔业企业，成立于2000年，是中国较早进入超低温延绳钓渔业的企业。

（路透社报道截图）

美国国土安全部长马约卡斯表示，这也是CBP针对整个渔船船队发出的第一个暂扣令，此前仅是针对个别船只。

马约卡斯在新闻发布会上宣称：“（美）国土安全部将继续积极调查远洋渔船和其他行业使用劳动力的情况。”他还提到，“生产商和美国进口商都应该明白，那些试图剥削工人、在美国销售商品的实体将会承担后果。”

在并未提供任何可靠证据的情况下，报道提到，CBP官员声称，该机构的调查显示，许多被大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司渔船雇佣的印尼工人所处的环境与他们预期的相去甚远，他们遭受了身体暴力、扣薪，还被迫经受虐待性的工作和生活条件。

路透社还提到，本周早些时候，美国贸易代表戴琦呼吁关注渔船上“强迫劳动”的问题，她向世贸组织提交了一份新文件，要求遏制对非法捕鱼的补贴，并要求成员国承认这一问题。

此事经报道后也在社交媒体上引发关注，尽管也有一些支持的声音↓

“干得好。”

但不少网友对此不甚赞同。有网友感觉这颇为可笑， “那真是滑稽，美国指责其他人强迫劳动。笑死我了。”

也有网友提到，“说真的，人们真的相信美国政府散布的这些谎言吗？”

一些网友则联想到了与中国的竞争。有网友讽刺称，“呵呵，美国现在只能用没完没了的肮脏伎俩来与中国竞争。”

还有网友无奈地表示，“所以，这又开始了。”

对此，外交学院教授李海东告诉环球网记者，美方的最新行动可以从两方面分析。一方面，对中方渔产品行业乃至于更广泛的行业施加限制措施，有利于美方在与中方的竞争中进一步削弱及打压中方力量。这是美方对华总体竞争策略中的关键要素，即在与中方竞争的过程中削弱中方。

李海东称，另一方面，此次美方提到的印尼劳工问题，实际上是假借人权名义替第三方出头，意在拉拢第三方，促使对方与中方产生更深层次的矛盾，从而形成美方对华战略中“围殴”中方的态势。这种举动符合拜登政府一贯以来的对华政策，即重振盟友、拉拢盟友，与中方搞战略竞争。

“强迫劳动”“种族灭绝”等一直是包括美国在内的西方国家强行抹黑中国的惯用借口。美国务院3月30日发布《2020年国别人权报告》称中国政府在新疆进行“种族灭绝”。对此，中国外交部发言人华春莹说，美方基于个别反华势力的谎言和虚假信息，妄自断言中国新疆存在“种族灭绝”，是荒谬至极的世纪谎言，是对中国人民的极大侮辱和侵犯，也是对国际法和国际关系基本准则的严重践踏。

此外，美方过去一段时间也在频频打压中国企业。对此，中国外交部发言人赵立坚表示，中国坚决反对美方无端打压中国企业，并多次表明严正立场。美方将经贸问题政治化违背其一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，违反国际贸易规则，不仅损害中国企业的合法权益，也不符合美国企业的利益，将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链、价值链造成破坏。赵立坚说，遏制打压阻挡不了中国发展壮大，只会损害中美互信合作，激化中美矛盾摩擦，只会让中国人民更加团结一心，建设更强大的中国。如果美方一意孤行，中方必将采取坚定措施维护自身主权、安全和发展利益。

(责编：张信凤、杨牧)