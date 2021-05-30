新华社北京5月29日电（记者杜鹃）俄罗斯联邦航空运输局28日发布声明说，它已告知各航空企业，从欧洲联盟国家飞往俄罗斯的航班如果因为近期政治风波而刻意绕飞白俄罗斯领空，俄方可能需要更长时间审批。

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃同一天批评欧盟对白俄罗斯实施飞行禁令是危及乘客安全的不负责任行为。

俄罗斯方面26日没有批准法国航空公司一趟原定从法国首都巴黎飞往俄罗斯首都莫斯科的航班入境，27日未批准奥地利航空公司一趟原定从奥地利首都维也纳飞往莫斯科的航班入境。这两趟航班随后取消。

2020年6月15日，在奥地利维也纳国际机场拍摄的奥地利航空公司飞机。（新华社发，乔治斯·施耐德摄）

上述航班近期决定避飞白俄罗斯领空，缘于白俄罗斯与欧盟的争端发酵。

爱尔兰瑞安航空一架客机23日因炸弹威胁紧急降落在白俄罗斯首都明斯克国际机场。白方检查未发现爆炸物，稍后批准客机继续飞行。检查期间，白方执法人员从乘客中逮捕一名支持白反对派的记者。

欧盟方面强烈谴责白俄罗斯“迫使”飞越其领空的航班降落并抓捕乘客，禁止白俄罗斯航班飞越欧盟领空。欧洲航空安全局26日建议欧盟国家的航空运营商尽量避免使用白方领空。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利说，欧盟正在密切关注俄方动向，以观察俄方是否有意拒绝所有避飞白俄罗斯领空的欧洲航班入境。

5月21日，欧盟旗帜在比利时布鲁塞尔的欧盟总部外飘扬。（新华社记者郑焕松摄）

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫说，俄航空局没有批准数架欧洲航班入境纯粹出于“技术原因”，不应成为欧俄关系恶化的诱因。

俄航空局28日的声明说，因为欧白争端而改变航线的申请增多，可能导致俄方审批时间拖长。

《俄罗斯商业咨询日报》27日晚些时候报道，俄方会继续允许绕飞白俄罗斯领空的欧洲航班出入境。

另据俄罗斯塔斯社报道，俄方28日允许奥航一架避飞白方领空的航班入境。

受欧盟禁飞令影响，白俄罗斯航空运营商连日来不得不取消前往十多个欧洲国家的几十条航线的飞行。

俄外交部发言人扎哈罗娃28日在社交媒体脸书留言：“出于政治动机禁止在白俄罗斯领空飞行，完全是危及乘客安全的不负责任行为。”

她写道，欧盟在其他迫切问题上反应迟钝，却能够在几乎一天内重新绘制数百条飞行路线，“给公民制造了巨大麻烦”。

俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京27日在明斯克会见白总理罗曼·戈洛夫琴科时说，俄方反对在国际舞台上对白俄罗斯实施单边制裁和强制行为。

欧盟成员国外交部长同一天在葡萄牙首都里斯本讨论进一步制裁白俄罗斯的方案，以回应客机在白俄罗斯境内紧急降落事件。

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