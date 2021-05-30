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加州枪手家中囤积大量武器

2021年05月30日09:00 | 来源：新华网
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　　美国政府部门28日说，在美国加利福尼亚州北部城市圣何塞枪杀9名同事的枪手塞缪尔·卡西迪家中囤积大量武器，他在行凶当天烧毁自家住宅。

　　圣何塞市所在的圣克拉拉县治安官办公室说，调查人员在卡西迪家中发现12把枪、2.5万发子弹、多个汽油罐和疑似燃烧瓶。卡西迪26日携带3把手枪和32个大容量弹匣前往圣克拉拉谷交通管理局一处轻轨设施行凶，在现场射出39发子弹。

　　那3把手枪据信是合法枪支，圣克拉拉县官员没有说明卡西迪如何获得那些枪支，没有提及在他家中发现的枪支类型。

　　调查人员发现，卡西迪以延迟点火方式在离开家之后点燃住宅。圣何塞警察史蒂夫·阿庞特说，卡西迪家中堆满杂物，导致调查缓慢。

　　由于卡西迪的电子设备被烧毁，使得对他犯罪动机的调查受到影响。美国联邦调查局分管旧金山地区事务的特别探员克雷格·费尔说：“我们很可能无法利用设备（找回电子数据），房屋被烧毁，二层塌陷。”

　　执法部门先前调查发现，卡西迪对工作怀恨多年，似乎针对特定目标开枪射击。美国国土安全部一份备忘录显示，卡西迪2016年从菲律宾回国时曾被海关和边境官员拘留，当时发现他携带有关恐怖主义的书籍和一本写满对工作单位不满的笔记本。

　　国土安全部当时没有就这份备忘录与圣克拉拉县有关部门共享信息。

　　当地电视台KNTV以多名执法人员为来源报道，卡西迪原定26日参加圣克拉拉谷交通管理局一场纪律听证会。这一交通管理局对卡西迪向同事发表不恰当种族歧视言论做过调查。

　　不过，代表圣克拉拉谷交通管理局工人的工会主席约翰·考特尼否认上述报道，说他只对那处轻轨设施的工作环境和安全性做简单检查。

　　美国遇害人数在4人及以上的恶性枪击事件近年有所增加。美联社汇总数据显示，2006年以来，美国已有至少14起在工作场所发生的恶性枪击事件。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、杨牧)

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