人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

“春苗行动”在孟加拉国正式启动

2021年05月30日05:57 | 来源：新华网
小字号

新华社达卡5月29日电（记者刘春涛）为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”29日在孟加拉国首都达卡正式启动。1800余名在孟中国公民将于29日和30日接种中国新冠疫苗。

经中国驻孟加拉国大使馆与孟政府部门沟通协调，在孟中资企业协会、华侨华人联合会和志愿者配合下，“春苗行动”29日顺利在达卡4个疫苗接种点展开。

达卡医学院附属医院院长哈克29日一早来到设在该院的接种点，预祝中国公民顺利接种疫苗，并感谢中国向孟提供疫苗支持。

在现场接种疫苗的中国公民表示，接种后感觉良好，能够接种来自祖国的疫苗，大家深感振奋和自豪，进一步坚定了在孟就地抗疫的信心。

孟加拉国政府4月底批准中国国药新冠疫苗在孟紧急使用。孟卫生和家庭福利部长马利克5月25日表示，孟计划从中国采购更多疫苗以应对新冠疫情。

孟加拉国卫生部门29日公布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例1043例，累计确诊797386例；新增死亡病例38例，累计死亡12549例；累计治愈737408例。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部