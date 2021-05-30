新华社达卡5月29日电（记者刘春涛）为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”29日在孟加拉国首都达卡正式启动。1800余名在孟中国公民将于29日和30日接种中国新冠疫苗。

经中国驻孟加拉国大使馆与孟政府部门沟通协调，在孟中资企业协会、华侨华人联合会和志愿者配合下，“春苗行动”29日顺利在达卡4个疫苗接种点展开。

达卡医学院附属医院院长哈克29日一早来到设在该院的接种点，预祝中国公民顺利接种疫苗，并感谢中国向孟提供疫苗支持。

在现场接种疫苗的中国公民表示，接种后感觉良好，能够接种来自祖国的疫苗，大家深感振奋和自豪，进一步坚定了在孟就地抗疫的信心。

孟加拉国政府4月底批准中国国药新冠疫苗在孟紧急使用。孟卫生和家庭福利部长马利克5月25日表示，孟计划从中国采购更多疫苗以应对新冠疫情。

孟加拉国卫生部门29日公布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例1043例，累计确诊797386例；新增死亡病例38例，累计死亡12549例；累计治愈737408例。

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