美式民主越是在铜臭中堕落，美国一些政客就越有谬言欺世的冲动，从而导致美式民主更加堕落

何谓美式民主？为了捏出“民主灯塔”这一答案，美国一些政客以其巧言令色之能，着实搬弄出不少话术。但是对于广大美国民众而言，美式民主只不过是美国政治怪圈中轻诺寡信的游戏。若论对国计民生的维护和促进，特别是在经济危机、自然灾害、疫情蔓延等关键考验面前，美国一些政客空喊的口号不仅显得更加苍白无力，而且益发暴露其谬言欺世的本色。

美式民主内功不足、痼疾重重，自吹自擂亦枉然。美国民众对此心里有谱，其他国家民众也能看清楚。越来越多观察人士认为，美国堪为当今世界民主制度弊病的一个独特例子。有人深入剖析其制度性困境，如美国政治学者内森·加德尔斯所深刻指出，这种制度缺乏长期思考、策划，缺乏持续统治的政治能力，实际上是一种以民主制度屈服于即时新闻和一人一票的“短期暴政”，导致民粹主义泛滥。有人直戳其种族不平等的原罪本质，如美国政治学者史蒂文·列维茨基和丹尼尔·齐布拉特合著的《民主是怎样消亡的》一书所论证，“宽容”和“克制”形成了美国民主制度的“防护网”，但是确保这种“宽容”和“克制”靠的是在官方认可下的对美国非洲裔的压迫和忽视。《华尔街日报》网站评论援引民调数据分析指出，在2020年的选举中，美国人对本国民主制度的信心下降至20年来最低点。

今日美国一些政客表面上也坦承美国社会存在问题，但是他们根本没法兑现其对美国民众无数次承诺过的“改变”。当然，他们会用一些办法掩盖自己的无能为力，就像美国学者尼尔·波兹曼在《娱乐至死》一书中所描述：“古希腊哲学家在2500年以前就说过，人常常以自己的形象塑造上帝。现在，电视政治又添了新招：那些想当上帝的人把自己塑造成观众期望的形象。”不过，演得再像也还是“演”出来的。

任何欺骗都只能蒙混一时，不能蒙混一世。当经济不景气、当疫情来袭，极化的、撕裂的美国社会便随处可见“引爆点”——“黑人的命也是命”运动尚未完全平息，“停止仇恨亚裔”浪潮再起；枪击事件连绵不绝，控枪法案一再搁浅；新冠肺炎疫情难以控制，人权危机令人不忍直视；贫富差距持续扩大，疫情加速社会撕裂……这些事实无不说明，美式民主在其“自我挣扎”中早就扭曲得没了模样。美国前总统奥巴马在其第二任期就职演说中曾表过这样的决心：“我们不能把绝对主义当作原则，不能以作秀来取代政治，亦不能将漫骂视为理论的辩论。我们必须采取行动，即便知道我们的工作将不尽完美。”可是，后来的事实证明，美国政治生态依然是那个样子——美国一些政客的眼睛紧紧盯着金钱指挥棒，不惜在其政治营销中践踏道义的红线，满足他们需要的那些违背公平、正义的政治运行体系，根本无人可以撼动。

应当看到，美式民主越是在铜臭中堕落，美国一些政客就越有谬言欺世的冲动，从而导致美式民主更加堕落。1870年马克·吐温在《竞选州长》中讲述“忠实的朋友”“正派人”被对手抹黑成“伪证犯、小偷、拐尸犯、酒疯子、贿赂犯和讹诈犯”的故事，并非凭空杜撰。这等乌烟瘴气、流言漫天的常态，正是美式民主使然。今年1月6日，当上万名示威者暴力冲击美国国会大厦，更让世人读懂了谬言欺世的结局——德国总统施泰因迈尔指出，这是“政治高层散布重重谎言、蔑视民主、煽动仇恨和分裂导致的恶果”。

谬言欺世当休矣！美式民主的“脸上”贴多少张“自由乐土”“民主灯塔”标签都没有用，愚弄民众、欺骗世界的虚构幻境终究是要破灭的。对外而言，正如美国学者莱因霍尔德·尼布尔早就说过的那样，美国很难擅自给自己冠上“人类走向完美征途的导师”称号。对内而言，特别是在新冠肺炎疫情依然蔓延的当下，美式民主面临着如何向美国民众作出交代的严峻而紧迫的课题。

《 人民日报 》（ 2021年05月30日 03 版）

(责编：曹昆、赵欣悦)