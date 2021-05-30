新华社日内瓦5月28日电 联合国人权理事会“发展对享有所有人权的贡献”研讨会28日在瑞士日内瓦以线上方式举行，近200名各国政府官员、专家学者、国际组织和非政府组织代表出席。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使致开幕辞。他指出，发展是人类社会的永恒主题，是解决一切问题的基础和关键，为实现各项人权创造了条件。面对新冠肺炎疫情等挑战，各国应加强团结合作，切实保障生命权和健康权，确保发展中国家及时公平获得疫苗；加大减贫力度，提高人民生活水平，充分保障粮食权、教育权等各项人权；促进社会公平正义，让发展成果公平惠及不同群体，保护弱势群体权利，加大力度打击种族歧视；加强发展合作，为发展中国家发展提供必要支持，消除发展鸿沟；保护环境，应对气候变化挑战，实现人与自然和谐共生。

联合国人权事务高级专员巴切莱特在致辞中表示，可持续和包容性发展对实现人权至关重要，可持续发展的目的是增进所有人的福祉，发展应该属于人民、依靠人民、造福人民，并考虑子孙后代利益以及生态健康。人权与可持续发展相辅相成，真正的发展将带来更多的社会公正，减少不平等。

人权理事会主席、斐济常驻日内瓦代表娜兹哈特·沙米姆·汗强调，只有实现发展，发展中国家人民才能享有教育、健康、住房、安全饮用水等权利，才能有效应对气候变化、自然灾害挑战。

作为联合国人权事务高级专员办公室“发展对享有所有人权的贡献”研究报告起草人，中国华中科技大学法学院院长汪习根受邀发言。汪习根表示，发展是人权的基础，发展增进所有人权，人民幸福生活是最大的人权，应实现以人民为中心的发展，各国应坚持将发展作为第一要务，奉行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。

联合国贸发会议官员和来自巴西、巴基斯坦、英国、喀麦隆、埃及的专家学者，分别就全球化、国际发展合作、互联互通、减贫、教育、卫生等对人权享有的作用发表看法。

俄罗斯、巴基斯坦、委内瑞拉、伊朗、老挝、斯里兰卡、马尔代夫等国代表强调发展对促进和保护人权的重要性，呼吁国际社会推进发展合作，消除贫困，消除不平等，携手应对疫情、气候变化，有效落实发展权。老挝代表强调发展的根本目的是满足人民对美好生活的向往。俄罗斯、委内瑞拉、伊朗代表批评有关国家单边强制措施严重损害发展中国家发展能力和人权。

此次研讨会系根据中国推动联合国人权理事会通过的“发展对享有所有人权的贡献”决议召开，由联合国人权事务高级专员办公室主办。

《 人民日报 》（ 2021年05月30日 03 版）

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