本报记者 敬 宜 荣 翌 杨 迅

5月的北京，天朗气清，草木葳蕤。28日下午，应中共中央对外联络部邀请，来自萨摩亚、汤加、斐济、密克罗尼西亚联邦的驻华使节来到香山革命纪念馆，了解中国共产党带领全国各族人民实现民族独立和人民解放、开启中国历史发展新纪元的光辉历程。

“进京‘赶考’”“进驻香山”“继续指挥解放全中国”“新中国筹建”“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”……随着主题的更迭，使节们认真聆听讲解，仔细观看一张张手稿、一幅幅照片，在思考中追寻中国历史的脉络。斐济驻华大使坦吉萨金鲍动情地说，自己心中好像燃起了“一团烈火”，感受到了中国人民英勇顽强的革命精神，“好像1949年我也在这里，和中国的革命同志们一起奋斗”。萨摩亚驻华大使托欧玛塔拿起手机，频频按下快门。

交互式多媒体技术，生动再现了北平解放后，解放军走过北平正阳门，各界民众热烈欢迎的盛况。16台投影仪，呈现了开国大典上，宣告中华人民共和国成立的历史时刻。“十分震撼”“印象深刻”……使节们连连赞叹。密克罗尼西亚联邦驻华大使西瓦斯表示，这场展览如同一场“时光穿梭之旅”，将新中国成立之初与今日对比，中国的发展成就历历可见。

从历史中一路走来，中国特色社会主义进入新时代。“中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的”，习近平总书记的这段话呈现在大屏幕上。托欧玛塔凝视着屏幕，频频点头。“从这些珍贵的历史记录中，我真切体会到中国人民为了民族独立、国家建设付出巨大牺牲。中国共产党成立百年来，在漫漫征程中不断自我革新、发展壮大。”托欧玛塔说，“香山革命纪念馆十分有意义，让我们更好了解中国共产党波澜壮阔的历史。”

参观结束时，使节们纷纷提笔留言，写下对中国共产党成立100周年的祝贺，对中国政府和中国人民的美好祝福。

《 人民日报 》（ 2021年05月30日 03 版）

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