过上好日子，丝路一家亲（命运与共）
图①：2019年4月30日，中老友好农冰村小学的师生在读习近平主席的回信。
国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。“实现沿线国家共同发展，让民众过上好日子是我提出‘一带一路’倡议的初心……我期待着更多像中国和平发展基金会一样的民心相通使者，在‘一带一路’沿线各国开展合作、造福民众。”两年前，习近平主席在给老挝中老友好农冰村小学全体师生的回信中，为在“一带一路”沿线国家开展民间合作指明了方向。
2019年第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国民间组织国际交流促进会（简称中促会）发起“丝路一家亲”行动。迄今，“丝路一家亲”行动推动中外社会组织建立起近600对合作伙伴关系，共开展300余个民生合作项目，涉及卫生、教育、科技、文化、社区发展等多个领域。这些行动促进了沿线各国民间社会的文明交流和互学互鉴，不断巩固人民友好情谊，凝聚起构建人类命运共同体的广泛共识。
白衣天使，走出护佑生命路
“中国之旅是一趟巨大的惊喜之旅。”看着儿子现在蹦蹦跳跳的样子，住在蒙古国乌兰巴托市汗乌拉区的恩赫奥特根感叹不已。
2019年5月，中国医生到乌兰巴托筛查先心病患儿，恩赫奥特根8岁的儿子符合手术条件，当年12月便前往中国无锡接受免费手术，如今已经痊愈。“我们再也不用四处奔波、求医问诊，孩子能和同学一起上体育课了，还常常帮忙做家务。我们真心感谢中国医生给孩子带来健康！”妻子奥特根格日勒说。
2017年以来，中国红十字会与蒙古国红十字会、阿富汗红新月会等合作开展多期“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”，累计为数百名蒙古国和阿富汗先心病患儿提供免费手术治疗。“项目惠及蒙古国21个省，很多患儿拥有了崭新人生。我们希望继续与中方合作，为更多孩子和家庭创造健康生活。”蒙古国红十字会总秘书长宝勒尔玛说，蒙中还开展眼科医生、急救培训师等培训项目，提高了蒙古国公共卫生水平。
中国民间组织派出多批医疗专家队伍赴巴基斯坦、布基纳法索、古巴、蒙古国等“一带一路”沿线国家和地区开展医疗援助；“一带一路·光明行”行动帮助斯里兰卡、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等国数千名白内障患者重见光明；为蒙古国、伊拉克、孟加拉国、苏丹等国援建医院、医疗中心等，提升当地医疗服务水平，使民众看病更加便捷……
蒙古国卫生部长蒙赫赛汗说：“中国和平发展基金会帮助蒙古国援建了5家儿童医院，切实解决了蒙古国儿童医疗资源不足的难题。”乌兰巴托市汗乌拉区中心医院院长巴斯特表示：“这是实实在在的民心工程。”
千里同好，坚于金石。去年3月，中促会在“丝路一家亲”行动框架下发起民间抗疫共同行动，支持民间力量以物资捐赠、经验分享、志愿人员派遣等方式向有需要的国家提供帮助。仅3个月间，就推动近60家社会组织、企业和民间机构在50多个国家实施80余个国际抗疫合作项目，举行线上经验交流活动40余场，为全球疫情防控贡献了中国民间力量。
助力教育，建起“会长大的学校”
2019年9月，中国扶贫基金会在尼泊尔发起贫困青年职业培训项目，200多名尼泊尔年轻人参加管道工和电工职业技能培训，迪利普就是其中一名。疫情防控期间，迪利普作为社区电工，参与房屋布线及电力维护工作。
“3个月的高强度技能培训，让我学会电工技术，还建立了工作自信。”迪利普说，项目帮助许多年轻人获得技能、找到工作，“未来我们将继续增强本领，争取更好的职业发展”。
尼泊尔国会议员拉简说：“尼泊尔大地震后，许多房屋和道路陆续重建，需要大量技术工人。中方支持的项目将提高当地年轻人职业水平，非常符合尼泊尔的需要，一些年轻人在家门口就能获得就业机会。”
在中国和平发展基金会支持下，老挝农冰村小学的校舍焕然一新，中国志愿教师也在当地开展支教工作。“中国长期以来给予老挝全方位帮助，特别是在教育和基础设施领域。”老挝驻华大使坎葆·恩塔万说，农冰村小学已更名为“中老友好农冰村小学”，成为新时代老中友好的象征。
在巴基斯坦西南部瓜达尔市，中国和平发展基金会捐建了法曲尔小学，许多儿童圆了上学梦。在中方支持下，学校几经扩建，升级为法曲尔中学，能容纳1000名学生。去年6月，中方团队克服疫情困难，完成新一轮学校扩建。当地民众说，中国朋友带来了“会长大的学校”。
“从许多民生合作项目来看，中国十分关注年轻一代的成长和发展。”尼泊尔驻华大使潘迪表示，“丝路一家亲”行动充分调动民间力量，通过合作促进人文交流，帮助各国实现更好发展。
扶贫行动，让“生活充满希望”
柬埔寨的5月炎热多雨。在首都金边以南约60公里的巴提县达弄村，两支建设队伍正在紧张施工。村头立着一块印有“中柬友好扶贫示范村项目”字样的招牌，中柬两国国旗分列两端，迎风招展，引人瞩目。
“在多方协调努力下，达弄村正有条不紊地推进示范村建设。”中柬友好扶贫示范村项目主管秘书长拜桑波说，村里的太阳能路灯系统即将完成，清洁自来水系统的建设也已启动，道路修建、养殖培训等工作将尽快提上日程。
今年1月，为期3年的中柬友好扶贫示范村项目在达弄村启动，由中国和平发展基金会出资帮助建设乡村道路、提供清洁饮用水、改善教育和医疗条件、发展养殖和畜牧业等民生项目。村长乔埃说：“不久后，村里的道路、灌溉设施、卫生条件都能得到改善，看到施工队在村里忙活，我们对未来生活充满希望。”
南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃认为，共建“一带一路”对世界有重要意义，“中国援助的许多项目帮助非洲解决长久以来的贫困和发展问题，增进民众福祉”。
在埃塞俄比亚，中国扶贫基金会为农村地区修建了120口水窖，超过6000人次直接受益，学校净水项目、妇女手工技能培训和农业技能培训项目等，惠及近3万人次；为改善毛里求斯小型农业种植者生活水平，去年9月，北京农学会、北京农业职业学院与毛里求斯民间组织和农业院校合作，共同开展食用菌种植技术培训项目；多年来，中国扶贫基金会开展国际微笑儿童项目，为埃塞俄比亚、尼泊尔、缅甸等发展中国家的受饥儿童提供餐食或发放粮食，助力消除饥饿……
“‘丝路一家亲’行动非常契合发展中国家的需求。”泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷说，“从沉甸甸的合作成果来看，这些民生项目在很多国家受到欢迎，更加坚定了沿线国家和地区积极参与共建‘一带一路’的决心。”
（本报北京、乌兰巴托、曼谷、约翰内斯堡电）
制图：汪哲平
《 人民日报 》（ 2021年05月30日 03 版）
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