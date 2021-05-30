新华社联合国5月29日电 中国常驻联合国代表张军29日发表联合国维和人员国际日致辞，向维和人员致敬并重申中国将继续以实际行动履行支持联合国和保护维和人员的坚定承诺。

张军在致辞中向全体维和人员，特别是为和平事业牺牲的4000多名维和人员致以崇高敬意。他表示，继续为和平努力是对牺牲维和人员最好的纪念。中国是联合国第二大维和摊款国和安理会常任理事国中最大的维和出兵国。迄今共有20名中国维和人员为和平事业献出了宝贵生命。

张军表示，在维和人员保护世界的同时，中国正致力于增进维和人员安全。去年，在中国推动下，安理会通过了首个关于维和人员安全问题的第2518号决议。今年4月，中国发起成立了联合国维和人员安全之友小组。5月24日，中国主持召开了安理会维和人员安全问题公开辩论会，并推动安理会通过了中国起草的主席声明。中国将继续以实际行动履行支持联合国和保护维和人员的坚定承诺。

联合国大会2002年通过决议，决定每年5月29日为“联合国维和人员国际日”，以纪念为和平事业献出生命的维和人员。

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