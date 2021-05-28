新华社东京5月28日电 日本会计检查院近日发布报告，他们对2018年前的统计数据进行核查发现，福岛县约56万个检测点中有约1.3万个在清除地表核污染后空间辐射数值并未下降。

调查还发现，清除地表核污染效果并不持续，有约5万个检测点在清除地表核污染后一段时间里空间辐射数值出现反弹。

据日本共同社27日报道，不同检测点清除地表核污染前后测定的时间间隔不等，一些地点间隔不到90天，一些超过730天，平均间隔245天。日本会计检查院指出，空间辐射数值受时间流逝、自然环境等因素的影响可能比预计的要大。

此外，日本会计检查院还发现福岛核污染管理存在疏漏，包括被污染土壤的管理记录有误等。

福岛县面积约14000平方公里，2011年福岛核事故后，该县最多时有约12%的区域被划为辐射水平严重超标的“避难区”。此后日本着手清除地表核污染，要求每年累计辐射量低于20毫希沃特的地区不再计入“避难区”，目前福岛县仍然有约2.4%的区域属于“避难区”。

一般情况下普通人全年所受的辐射限度是1毫希沃特，日本政府设定解除“避难区”的20毫希沃特标准一直备受诟病。已有多个民间机构提出反对意见，要求政府撤回上述标准。

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