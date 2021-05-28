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第105次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动圆满完成

2021年05月28日21:14 | 来源：新华网
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　　新华社昆明5月28日电（记者庄北宁、王研）据云南省公安厅新闻办公室通报，5月28日13时，第105次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动圆满完成，参与此次行动的4艘中方执法艇顺利返回中国关累港。

　　此次行动四国共派出执法艇5艘，执法人员122名，历时4天3夜，总航程700余公里。联合巡逻执法编队采取全线与分段水上巡逻、定点与流动陆上查缉相结合的方式开展各类执法行动，共检查车辆62辆、人员97人、货物28吨，发放禁毒宣传单125份。针对当前湄公河治安形势，编队分别在老挝班相果、缅甸相腊水域组织开展水上联合查缉演练，进一步强化各方执法队员协同配合能力，提升编队应对处置突发事件水平，全力遏制新冠肺炎疫情形势下湄公河流域各类跨境犯罪活动。

　　据悉，中方在行动期间还向老挝、缅甸、泰国三国执法部门援助了医用口罩、防护服、消毒液等防疫物资。老缅泰三方执法部门有关负责人均表示，将会把中方援助的防疫物资迅速投入到疫情防控及执法执勤一线，持续强化湄公河的巡逻管控力度，全力维护湄公河的安全稳定。

(责编：胡永秋、杨牧)

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