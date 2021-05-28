一、国务院总理李克强将应邀于5月30日以视频方式出席第二届全球绿色目标伙伴2030峰会。

二、应王毅国务委员兼外长邀请，波兰外长拉乌、塞尔维亚外长塞拉科维奇、爱尔兰外交与国防部长科文尼、匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多将于5月29日至31日对中国进行访问。

新华社记者：此次中方邀请4位欧洲国家外长访华，能否介绍此访有关情况和预期成果？

赵立坚：这四个国家都是中国在欧洲的重要合作伙伴，同中国长期保持友好关系。新冠肺炎疫情暴发后，中国同四国守望相助、相互支持，积极合作抗疫、推动复工复产，深化了彼此之间的友谊，也拓展了务实合作领域，推动双边关系取得新进展。

访问期间，王毅国务委员兼外长将分别同四国外长举行会谈，就双边关系、地区合作、中欧关系等共同关心的问题交换看法。中方期待通过上述访问，进一步同四国增进政治互信，深化各领域务实合作，共同推动疫后经济复苏，为中国同四国关系发展注入新动力，促进中欧关系积极全面均衡发展。

总台央视记者：你刚才发布了李克强总理出席第二届全球绿色目标伙伴2030峰会的消息。中方对此次会议有何期待？

赵立坚：气候变化是人类面临的重大挑战，必须坚持多边主义，凝聚各国力量共同应对。李克强总理应邀出席此次峰会，彰显了中国积极参与和引领全球气候治理、推动疫后绿色复苏的大国担当。

地球是我们的共同家园。在疫情持续蔓延、全球经济复苏面临巨大挑战的背景下，中方愿继续同国际社会一道，推进全球环境治理，推动实现全球包容性绿色复苏，共同构建人与自然生命共同体。

中新社记者：据报道，近期外交部举办首期阿拉伯国家驻华外交官研修班。你能否介绍相关情况？

赵立坚：应阿拉伯国家驻华使团要求，外交部于5月23日至28日在上海举办首期阿拉伯国家驻华外交官研修班。研修班期间，中方为阿拉伯外交官们举办了关于中国共产党党史、新发展理念和格局、“十四五”规划、抗击疫情、中国外交政策、中国民族宗教政策等专题讲座，通过视频连线“云参观”新疆，还赴浙江嘉兴南湖瞻仰红船。

外交官们认为，研修班的讲座使他们受益匪浅，有助于加深对中国共产党和中国的了解和认识，希望今后中方多提供这样的研修机会。他们祝贺中国共产党即将迎来百年华诞，高度评价中国的改革发展理念和治国理政经验，认为中国的发展为世界创造了机遇。外交官们积极评价中国外交政策，高度赞赏近期王毅国务委员兼外长访问地区时提出的关于实现中东安全稳定“五点倡议”和中方目前为推动巴以冲突降温发挥的突出作用，期待中方在地区事务中发挥更大作用。他们还纷纷表示愿继续发挥桥梁作用，为促进中阿各领域务实合作和治国理政经验交流，推动中阿战略伙伴关系提质升级做出贡献。

凤凰卫视记者：香港特区立法会通过《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》，美国国务卿布林肯当天指责称，条例限制香港人有意义地参与自治，呼吁释放所有根据香港国安法被指控的人，撤销对他们的指控。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对美方公然污蔑完善香港特区选举制度本地立法表示强烈不满和坚决反对。我想强调，中国是法治国家。香港特区全面完成此次本地立法，是贯彻落实全国人大有关决定及全国人大常委会修法精神的重要举措，将堵塞特区原有选举制度的漏洞，进一步确立“爱国者治港”新秩序，推动香港民主政制在健康有序的轨道上稳健向前发展，为香港实现良政善治提供更坚实的保障，更好地维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定。

美方有关言论无视基本事实，对中国中央政府和香港特区政府及立法会无端指责。美方关心香港民主和港人权利是假，插手香港政治、干涉中国内政是真。我要再次强调，香港是中国的特别行政区，包括选举制度改革在内的香港事务纯属中国内政。美方应尊重国际关系基本准则，立即停止干涉香港事务、干涉中国内政。

《环球时报》记者：据报道，日本复兴厅2021年度预算中，有关福岛核事故的公关经费大幅提升至20亿日元，是2020年的4倍。媒体梳理发现，复兴厅近年来一直雇拥专业公关团队，通过多种手段减轻和消除核事故带来的负面舆情。有评论认为，此次增加预算是日方为应对福岛核污染水排海引发反对声浪所做的准备工作。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我还注意到，在日本政府单方面作出将福岛核事故污染水排海的错误决定当天，复兴厅在其官网上发布了包括放射性元素氚卡通形象的海报和视频，将氚拟化成无害的“吉祥物”形象，企图给国民“洗脑”。

然而，该卡通形象一经发布，就引发日本国内外舆论反弹。包括福岛居民在内的日本各地民众也持续走上街头，表达对政府排海决定的震惊和不满，要求政府倾听民意，不要启动排海。一个多月以来，多国政府、专家、媒体、民间团体等持续发声，指出核污染水排海将给全球生态和人类健康造成严重危害，要求日方审慎处置，撤销错误决定。可见，日方一系列“洗白”操作并未消除本国人民的担忧，更没能在国际社会面前蒙混过关。

日方宁可花心思瞒报，也不下功夫尽责。这难道就是他们一直向国际社会标榜的“担当”吗？日方在外宣上豪掷千金，处理核污染水时却精打细算。日方这样做，不仅会让自身信誉扫地，更要承担损害全人类共同利益的严重后果。日方这样做，坑害的是世界人民的生命健康和全球生态环境，必须受到正义和良知的谴责。

俄新社记者：叙利亚总统巴沙尔·阿萨德在总统选举中以95%的得票率成功连任。中方对此有何回应？中方是否已向巴沙尔总统致贺电？

赵立坚：中方对巴沙尔总统当选连任表示祝贺。中叙传统友好，今年是两国建交65周年。中方坚定支持叙方维护国家主权、独立和领土完整，愿同叙方一道，以两国建交65周年为契机，推动中叙友好合作取得新进展。

关于你提到的是否致贺电，中方将根据有关惯例予以办理。

彭博社记者：美国会参院正在推进一项法案，以增强美国经济竞争力及应对中国的崛起。根据该法案，美国将增加对研发领域和半导体制造业投入。该法案还包括直接针对中国人权问题和中国对美影响的措施。美国商务部长雷蒙多称，拜登政府的就业计划“完全是为了同中国竞争”。中方对于美方采取同中国对抗和竞争的全方位措施有何回应？第二，据报道，日方正考虑向台湾提供一部分阿斯利康疫苗，台湾“总统府”发言人对此举表示欢迎。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，近期中方已多次就美国会推进审议包含涉华消极内容的法案表明严正立场。有关法案罔顾事实，大肆渲染所谓“中国威胁”和“恶意影响”，鼓噪对华搞全面战略竞争，甚至挑动中美“脱钩”和对抗，不得人心。这也与两国和世界人民期盼中美交流合作的普遍愿望背道而驰。中方对此坚决反对。

中方的目标从来不是超越或者取代美国，不是为了跟美国搞你输我赢的竞争，而是不断超越自我，成为更好的中国，让中国人民过上更好的生活。作为世界前两大经济体，中美利益高度交融，两国经贸、科技和教育等领域合作的本质是互利共赢。中美合则两利，斗则俱伤。中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事，中美对抗对两国和世界都是灾难。

我愿重申，中方致力于同美方实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，同时将继续坚定维护国家主权、安全和发展利益。我们敦促美方端正心态，理性看待中国和中国发展，尊重中国人民正当享有的发展权利，停止审议推进有关涉华消极议案，以免损害中美关系和两国重要领域合作。

关于第二个问题，我昨天已就中国台湾地区获得疫苗的问题阐明了中方立场。台湾获取大陆疫苗的渠道是畅通的。台湾当局借疫苗“谋独”不会得逞。

共同社记者：日本和欧盟昨天举行了领导人会谈并发表联合声明，里面“强调台湾海峡和平与稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题”。中方对此有何评论？

赵立坚：日欧上述言论已经完全超出正常发展双边关系的范畴，损害国际和平与稳定，损害地区国家相互理解与信任，损害第三方利益，与其所声称的“建设一个更加安全、民主、稳定的世界”的目标明显背道而驰。我们对日欧领导人峰会联合声明相关言论表示强烈不满和坚决反对。中方将继续坚定捍卫国家主权、安全和发展利益。

我还想强调，近一段时间以来，日本政府出于遏制中国的一己私心，罔顾国际关系基本准则，在各种场合接二连三拿中国说事，渲染“中国威胁”，拉“小圈子”鼓吹地缘政治对抗，基于谎言和虚假信息对华污蔑抹黑，粗暴干涉中国内政。这些错误做法与和平共赢的时代潮流背道而驰，已经给中日关系和地区局势稳定带来不利影响。

我要再次强调，香港、新疆事务纯属中国内政，根本不存在什么人权问题，任何外国政府、组织和个人都无权干预。台湾是中国领土，中方绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题。中国必须统一，也必然统一。就台海局势而言，两岸统一就是维护地区与世界和平稳定的最佳答案。奉劝日方不要把手伸得太长，更不要再四处煽风点火。

关于涉海问题，在本地区有关国家共同努力下，东海和南海局势总体保持稳定。中方坚定维护国家领土主权和海洋权益，同时愿同有关当事国通过协商谈判妥善处理海上分歧，共同维护本地区和平与安宁。日方既然如此重视海洋，那么在福岛核事故核污染水处置问题上，为什么无视自己应尽的国际责任和义务，置全人类生命健康和全球海洋卫生安全于不顾，不立即撤销排海决定呢？日方口口声声的“自由开放”，难道是“自由排放”吗？

我想强调的是，在对华关系上，搞“麦克风外交”不是正途，攻击抹黑只能适得其反，拉帮结伙没有帮助，胁迫对抗更无出路。日方应该早日悬崖勒马，好自为之。

《北京青年报》记者：5月27日，第75届联合国大会通过关于打击网络犯罪公约谈判安排的决议，确定公约谈判将于2022年1月正式启动。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对联大通过决议、启动打击网络犯罪公约谈判表示欢迎。网络犯罪是世界各国面临的共同挑战，亟需国际社会合作应对。中方将建设性参与公约谈判，与各方密切合作，共同推动尽早达成一项具有权威性、普遍性的公约，为国际社会合作应对网络犯罪挑战提供务实有效的解决方案。

中评社记者：27日，美国总统拜登称可能会发布一份报告，详细说明美国情报界关于新冠肺炎疫情起源的调查结果。我们还注意到，美国家情报机构也开始对病毒溯源发表看法，称将继续研究所有证据，收集和分析新信息。中方对此有何评论？

赵立坚：病毒溯源是一个严肃的科学问题，美国却企图让所谓情报人员来主导结论，只能说明美方根本不在乎事实真相，根本不想搞科学研究，只是一心玩弄政治，对他国甩锅推责。

世人都清楚，美方近来再次恶意翻炒“实验室泄漏”，声称要就这一问题进行“调查”，动机不纯，用心险恶。我想提醒他们两点。第一，中国实验室事件引发病毒极不可能，这一结论清清楚楚地记录在中国—世卫组织联合考察组研究报告中。第二，美国才是拥有世界上规模最大、数量最多的生物实验室的国家，德特里克堡生物基地发生泄漏事故的消息早已被媒体曝光。公开资料显示，德特里克堡居然与侵华日军“731部队”有着千丝万缕的联系，罪恶滔天的“731部队”负责人石井四郎还曾是德堡的生物武器顾问。我想问一问美方，美方何时对2019年7月弗吉尼亚州北部不明原因的呼吸系统疾病和威斯康星州大规模“电子烟疾病”的详细情况作出说明？有没有意愿和勇气让世卫组织专家赴美国进行调查呢？

(责编：张信凤、刘慧)