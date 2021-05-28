新华社北京5月28日电 题：美方再次恶炒病毒溯源的政治把戏可休矣

新华社记者

第74届世界卫生大会召开之际，美国总统拜登近日下令美国情报部门调查确定新冠病毒是否来自实验室事故，包括《华尔街日报》在内的一些美国媒体也推波助澜，援引不可信消息源鼓噪对中国进行再调查。

这不是美方第一次在病毒溯源问题上别有用心做文章。一年多来，美国一些人多次声称“疫情暴发应怪中国”，杜撰炒作“实验室起源论”。美国新政府上台后，人们一直希望美方能真正回归科学、理性抗疫的正轨。然而，现在美方却重拾抹黑中国的戏码，企图给中国发展制造干扰和障碍。

众所周知，中国实验室泄漏病毒极不可能的结论，已经清楚地记录在3月30日发布的中国-世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组的研究报告中，这是权威的、正式的、科学的结论。汉堡大学自然研究中心生物学教授马蒂亚斯·格劳朴莱希特接受德国之声采访时说，就目前掌握的资料看，世卫组织的评估最有说服力。

对待病毒溯源问题，中方始终言行一致，主张在基于事实、尊重科学的基础上开展国际合作，以更好地应对人类未来的突发重大疫情。在国内疫情防控任务十分繁重情况下，中方分别于2020年2月和7月两次邀请世卫专家来华开展溯源研究，为专家组在武汉工作提供了必要协助，充分体现了开放、透明、负责任的态度。中方积极参与溯源研究全球合作受到国际专家组成员高度评价。丹麦哥本哈根大学教授塞娅·菲舍尔说，中方做了充分准备，提供大量数据。

面对这些事实，美国一些人仍反复鼓噪，充分说明美方根本不在乎事实和真相，也没有兴趣进行严肃的科学溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩锅推责。这是对科学的不尊重，是对人民生命的不负责，更是对全球团结抗疫努力的破坏。

美国多次抛出病毒起源谬论，每次手法都如出一辙，无非是把谣言当事实，把假说当真实，把猜测当科学，完全没有任何证据，背后逻辑十分荒谬。格劳朴莱希特就说，此次《华尔街日报》援引美情报机构的报道对科研毫无用处，因为情报部门的报告是秘密性质的，这份报告究竟存不存在还很难说。

目前，美国新冠肺炎累计确诊病例超过3300万，累计死亡病例超过59万，均位居全球首位。美国人口不足全球总人口5%，其确诊病例数却接近全球总数的20%，死亡病例占全球16.9%。面对如此惨烈的局面，美方非但没有揽镜自照，反思自身抗疫不力，反而恶意炒作病毒溯源，只会引发国际社会强烈反感，严重破坏全球抗疫的努力。

新冠疫情仍在全球肆虐，威胁着数十亿人口的生命安全和身体健康。疫情最初源头仍成谜，一些国家有疑似阳性样本发现时间早于武汉首例病例，表明在其他国家有早期传播未被发现的可能性，世卫组织的报告认为应对这些潜在早期传播事件进行调查。中国-世卫组织溯源联合研究报告为溯源全球合作开了一个好头，但后续溯源研究任务仍然艰巨。美方也应像中国一样，本着科学的态度，立即同世卫组织开展溯源研究合作，对美国自身，包括德特里克堡等生物实验室，进行全面、透明、以证据为基础的国际调查，充分回应国际社会的关切。

在新冠病毒溯源问题上玩政治操弄的拙劣把戏不会得逞，还是趁早收场为妙。病毒溯源研究事关全球公共卫生安全，只有尊重科学，坚持全球合作，才能早日战胜新冠疫情，守护人类的共同家园。

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