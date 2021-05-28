新华社哈瓦那5月27日电（记者朱婉君）古巴外交部27日发表声明，强烈谴责美国日前再次将古巴列入年度“反恐行动不合作国家”名单，称美国此举是“毫无根据的指控”，目的是为美对古实施经济、金融、贸易封锁等攻击行为开脱。

声明说，去年，特朗普政府将古巴列为“反恐行动不合作国家”；今年1月，特朗普政府在结束任期前又将古巴列为“支持恐怖主义国家”，目的是束缚拜登政府对古行动。

声明指出，拜登政府曾公开表示，虽然对古政策不是优先要务，但会对其进行审视。既然审视尚未结束，美国就无理由在恐怖主义问题上对古作出虚假指控，更不应延续特朗普政府对古实施的240余项单方面制裁措施。

声明说，美国单方面将他国列入恐怖主义相关名单的行为缺乏正当性，且违反国际法和联合国宪章。古巴反对任何形式的恐怖主义，始终愿意与包括美国在内的其他国家合作打击恐怖主义，但美方却拒绝与古方开展反恐合作。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视态度。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国正式恢复外交关系。同年，美国将古巴移出“反恐行动不合作国家”名单和“支持恐怖主义国家”名单。2017年特朗普就任美国总统后，美国政府大幅收紧对古巴政策。

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