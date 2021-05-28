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外媒：前顾问称约翰逊“不适合当首相”

2021年05月28日19:37 | 来源：新华网
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　　据法新社伦敦5月26日报道，英国首相约翰逊的前高级顾问多米尼克·卡明斯当地时间周三对议员们说，英国政府应对新冠肺炎大流行不力，“极其失败地”辜负了公众。他声称约翰逊“不适合（首相）职位”。

　　报道称，卡明斯是一位口吻生硬的政治战略家，一手策划了英国脱欧。他在言辞激烈的描述中说：“数以万计的人毫无必要地死去。”他指责包括自己在内的高级内阁大臣和官员从开始就做错了。

　　卡明斯说，在新冠危机初期，约翰逊鲁莽地漫不经心，甚至自愿通过电视直播自己主动感染新冠病毒的过程，以表明没什么可担心的。

　　卡明斯说，即便几周后约翰逊差点死于新冠病毒，但这位首相拒绝从错误中吸取教训，并忽视科学家去年9月提出的实施第二轮封锁的建议，导致更多人在冬季死亡。

　　报道指出，新冠肺炎已经夺取英国近12.8万人的生命——全世界第五高的官方数字，也是欧洲最高数字。

　　卡明斯把这场危机期间的政治领导层描述为“驴子反复指挥狮子”。

　　他对议会的一个委员会说：“当公众最需要我们的时候，政府辜负了他们。”他向“所有不必要地死去的人的家属”道歉。

　　作为回应，约翰逊对议会表示自己承担“全部责任”，但坚称在这场大流行期间作决策“极其困难”，政府“始终本着挽救生命的意图根据最佳科学建议行事”。

(责编：张信凤、杨牧)

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