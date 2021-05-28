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习近平同奥地利总统范德贝伦就中奥建交50周年互致贺电 李克强同奥地利总理库尔茨互致贺电

2021年05月28日18:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月28日电 5月28日，国家主席习近平同奥地利总统范德贝伦互致贺电，庆祝两国建交50周年。

　　习近平在贺电中指出，建交50年来，中奥双方坚持互尊互信、互利共赢，推动两国关系始终保持向前发展。2018年中奥确立友好战略伙伴关系新定位，两国关系迎来新的发展契机，政治互信日益深化，各领域务实合作不断拓展。在共同抗击新冠肺炎疫情过程中，双方互帮互助，加深了两国人民友好情谊。我高度重视中奥关系发展，愿同范德贝伦总统一道努力，加强共建“一带一路”合作，推动中奥友好战略伙伴关系不断迈上新台阶，造福两国和两国人民。

　　范德贝伦在贺电中表示，奥中确立友好战略伙伴关系是双边关系发展的里程碑。奥中在应对新冠肺炎疫情中相互支持，不仅彰显双边关系的高水平，也再次表明携手应对全球性挑战的重要性。中国是奥地利的重要伙伴，两国各领域交流合作潜力巨大。祝愿我们两国繁荣昌盛，祝福两国人民幸福安康。

　　同日，国务院总理李克强同奥地利总理库尔茨互致贺电。李克强表示，中方愿同奥方以庆祝建交50周年为契机，加强互利合作，扩大友好交往，推动中奥关系持续向前发展。

　　库尔茨在贺电中表示，愿为进一步发展奥中合作作出积极贡献。

(责编：张信凤、杨牧)

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